Los 3 mejores funkos de Piccolo para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Los funkos siguen siendo los juguetes más codiciados por los niños y por los coleccionistas. Estos juguetes han logrado convertirse en piezas muy requeridas por fanáticos de videojuegos, series de TV, películas y personajes de literatura.

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A raíz de lo señalado, una de las producciones más exitosas que ha dado lugar a la producción de una gran cantidad de funkos es Dragon Ball. Esta historia de manga y anime ha logrado entretener a millones de personas a lo largo de décadas, trascendiendo fronteras generacionales.

Los mejores funkos de Piccolo

Dragon Ball tiene una gran lista de personajes que han despertado la admiración de un gran fandom. En este punto, Piccolo es uno de los personajes centrales que fue introducido inicialmente como la reencarnación y heredero del malvado Demonio Piccolo para vencer a Son Goku.

La estética de Piccolo es lo que más ha despertado el interés de los fanáticos y coleccionistas por lo que conocer los mejores funkos de este personaje resulta necesario:

1. Figura Coleccionable Funko Pop Dragon Ball Z Piccolo: Celebra la popular serie de anime con esta figura coleccionable de 9.5 cm, ideal como regalo para fanáticos. Fabricada en "Otro Material" con un llamativo acabado metálico, esta pieza de diseño novelty presenta a Piccolo con su icónica pose.

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2. Funko Pop Dragon Ball Super Super Hero Orange Piccolo: Excelenete figura para coleccionar y divertirse. Tiene una altura de 10 centímetros, fue fabricada en vinilo y es recomendada para mayores de 10 años.

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3. Funko Pop Piccolo 11 Dragon Ball Z Wabro Fionatoys: Este funko representa la versión más fiel de este personaje. Con 1º centímetros de altura, esta figura de vinilo no puede faltar en ninguna colección. La edad mínima recomendada para utilizarla es 4 años.