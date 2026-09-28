Los mejores 4 funkos de Rumi de Las Guerreras K-Pop para regalarle a una niña

Las Guerreras K-Pop han pasado de ser una película de animación a convertirse en todo un fenómeno global. Los personajes que se ven en pantalla han despertado el interés de espectadores de distintas edades por lo que el fandom es muy variado.

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En el filme se destacan dos bandas musicales integradas, por un lado por las protagonistas de la historia mientras que la otra tiene a sus antagonistas, Los Saja Boys. En ambos casos, la simpatía por su estética, personalidad y talento va creciendo.

Los 4 mejores funkos de Rumi

Actualmente, ya no basta con haber disfrutado de Las Guerreras K-Pop, sino que los espectadores de la película también han adquirido productos inspirados en esta. En este marco, se destacan los funkos, juguetes coleccionables que representan a cada uno de los personajes del filme.

Al respecto, a continuación te detallamos cuáles son los mejores 4 funkos de Rumi, la líder de Las Guerreras K-Pop, para regalarle a una niña y seguir alimentando su fanatismo:

1. Funko Pop Rumi - Kpop Demon Hunters: Esta es la figura estándar e imprescindible, que presenta a Rumi vistiendo su icónico atuendo escénico con cabeza giratoria y detalles detallados en vinilo de 11 cm.

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2. Funko Pop! Rumi (How It's Done): Una versión llena de movimiento que representa a Rumi durante su actuación musical, destacando por su diseño dinámico y actitud en el escenario.

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3. Funko Pop K-pop Demon Hunters Rumi 2257 con Protector Pop: Ideal para evitar daños y polvo, esta opción de Rumi incluye un estuche rígido de exhibición, asegurando que el regalo se mantenga impecable a lo largo del tiempo.

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4. Funko Pop Rumi What It Sounds Like (Edición Chase): Una variante de colección de Rumi con acabados alternativos exclusivos, convirtiéndola en una pieza muy especial y difícil de conseguir.