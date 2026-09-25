Los 4 funkos de Sussie de Las Guerreras K-Pop para regalarle a una niña

No hay dudas de que Las Guerreras K-Pop es una de las películas más exitosas de los últimos tiempos y es que no solo ha impactado en el público infantil, sino que se ha encargado de atrapar a adolescentes y adultos.

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La trama del filme, y sobre todo sus personajes, ha ganado adeptos a lo largo y ancho del mundo por lo que el fandom de las artistas del K-Pop no deja de emitir halagos. De todos modos existen otros personajes que también se han ganado admiración y es por eso que la búsqueda de funkos de ellos es toda una travesía.

Los mejores funkos de Sussie

En esta oportunidad, las miradas de los fanáticos no se han posado exclusivamente en Las Guerreras K-Pop sino que han girado hacia Sussie, también conocida como Sussie Bird, una criatura sobrenatural con forma de pájaro. Aunque originalmente fue la mascota de Jinu, se trata de la compañera inseparable de Derpy.

Tras lo señalado, si estás buscando los mejores funkos de Sussie, debes saber que en todos los casos se trata de un personaje que, como se mencionó, se presenta junto a Derpy por lo que los muñecos o juguetes que la representan vienen en dupla:

1. Edición Estándar con Sussie: La versión clásica en tamaño estándar de Derpy incluye la figura miniatura de Sussie, ideal para completar la colección regular del grupo HUNTR/X.

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2. Edición Especial Glow-in-the-Dark: Esta variante coleccionable de Derpy con Sussie cuenta con un acabado especial que le permite brillar en la oscuridad.

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3. Edición Premium Glow-in-the-Dark con Protector: Presentación pensada para coleccionistas exigentes de Derpy que brilla en la oscuridad, la cual incluye un protector de caja acrílico/plástico rígido transparente para proteger el empaque original.

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4. Edición Jumbo de 10 Pulgadas: Para destacar en la estantería, esta versión Jumbo de 25 cm de Derpy Tiger amplía todos los detalles expresivos del personaje a gran escala.