3 ideas creativas para crear un traje de Bluey para Halloween

Cada día que pasa de octubre se impregna más con la atmósfera de Halloween. Es que esta celebración, que tendrá lugar el sábado 31, convoca a grandes y chicos en torno a disfraces, decoraciones y fiestas llenas de terror.

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Halloween es una fecha muy esperada y por eso es que los preparativos ya han comenzado en muchos hogares. En este marco, la elección o creación del disfraz a utilizar se encuentra entre las principales preocupaciones y hoy te contaremos sobre algunas ideas DIY que te ayudarán.

¿Cómo crear un traje de Bluey?

Aunque cuando se habla de Halloween la imaginación se dirige a temáticas de películas de terror y personajes que dan mucho miedo, algunas personas eligen caracterizarse como sus personajes favoritos aunque nada tengan que ver con esta fecha.

Es en este marco que a continuación te daremos a conocer 3 ideas DIY con las que puedes crear un traje de la tierna cachorrita Bluey para salir a pedir dulces con mucha ternura:

Sudadera "Do It Yourself" (DIY) sin costuras

Base: Utiliza una sudadera con capucha (hoodie) azul claro y un pantalón deportivo del mismo tono.

Detalles: Pega con silicón frío o fieltro textil parches de color azul oscuro en la espalda y el pecho para imitar las manchas características de Bluey. Para la panza, añade un óvalo grande de fieltro beige o amarillo claro.

Cabeza: Pega dos triángulos de fieltro azul oscuro y amarillo en los laterales de la capucha para hacer las orejas erectas de perro.

Versión "Tutu & Fantasy" (Ideal para niños o cosplay creativo)

Base: Un leotardo o camiseta ajustada de manga larga en color azul claro.

Falda: Crea un tutú esponjoso combinando tiras de tul en tonos azul claro, azul marino y toques de amarillo.

Accesorios: Usa una diadema o vincha con orejas de peluche hechas a mano. Agrega una cola de perro suave hecha con tela azul y un pompón beige en la punta, sujetada a la cintura con un elástico.

Mascara de cabeza completa con caja de cartón (Estilo cabezón/mascota)