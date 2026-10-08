3 ideas creativas para crear un traje de Bluey para Halloween
Disfraz de Bluey para Halloween. 3 ideas DIY creativas, fáciles y baratas para niños.
Cada día que pasa de octubre se impregna más con la atmósfera de Halloween. Es que esta celebración, que tendrá lugar el sábado 31, convoca a grandes y chicos en torno a disfraces, decoraciones y fiestas llenas de terror.
También te puede interesar: 3 chamarras de Los Saja Boys que puedes usar como disfraz para Halloween
Halloween es una fecha muy esperada y por eso es que los preparativos ya han comenzado en muchos hogares. En este marco, la elección o creación del disfraz a utilizar se encuentra entre las principales preocupaciones y hoy te contaremos sobre algunas ideas DIY que te ayudarán.
¿Cómo crear un traje de Bluey?
Aunque cuando se habla de Halloween la imaginación se dirige a temáticas de películas de terror y personajes que dan mucho miedo, algunas personas eligen caracterizarse como sus personajes favoritos aunque nada tengan que ver con esta fecha.
@mrbluey bluey halloween #blueyheeler #bluey #viraal ♬ sonido original - MrBluey
Es en este marco que a continuación te daremos a conocer 3 ideas DIY con las que puedes crear un traje de la tierna cachorrita Bluey para salir a pedir dulces con mucha ternura:
Sudadera "Do It Yourself" (DIY) sin costuras
- Base: Utiliza una sudadera con capucha (hoodie) azul claro y un pantalón deportivo del mismo tono.
- Detalles: Pega con silicón frío o fieltro textil parches de color azul oscuro en la espalda y el pecho para imitar las manchas características de Bluey. Para la panza, añade un óvalo grande de fieltro beige o amarillo claro.
- Cabeza: Pega dos triángulos de fieltro azul oscuro y amarillo en los laterales de la capucha para hacer las orejas erectas de perro.
Versión "Tutu & Fantasy" (Ideal para niños o cosplay creativo)
- Base: Un leotardo o camiseta ajustada de manga larga en color azul claro.
- Falda: Crea un tutú esponjoso combinando tiras de tul en tonos azul claro, azul marino y toques de amarillo.
- Accesorios: Usa una diadema o vincha con orejas de peluche hechas a mano. Agrega una cola de perro suave hecha con tela azul y un pompón beige en la punta, sujetada a la cintura con un elástico.
Mascara de cabeza completa con caja de cartón (Estilo cabezón/mascota)
- Estructura: Utiliza una caja de cartón cuadrada proporcional a tu cabeza, cortando un espacio cómodo para los ojos cubierto con malla negra para poder ver.
- Acabado: Pinta la cara de Bluey usando pintura acrílica azul claro, azul oscuro, blanco y negro para sus facciones cuadradas tan distintivas.
- Complemento: Añade orejas de cartón en la parte superior y combina la cabeza con ropa completamente azul para lograr un look de botarga muy divertido y llamativo.