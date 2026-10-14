Ideas DIY: 3 formas creativas de hacer un disfraz de la muñeca Annabelle para Halloween

El ambiente ha comenzado a cubrirse de terror y es que cada vez falta menos para Halloween. El sábado 31 de octubre será el momento en que las casas luzcan espeluznantes y grandes y chicos se disfracen para asustar y pedir dulces puerta por puerta.

También te puede interesar: 3 ideas creativas para crear un traje de Merlina Addams para Halloween

La ocasión servirá para que los amantes del cine y la literatura de terror se sientas más que a gusto, pero también aquellos que disfrutan de esta celebración tan popularizada. Halloween será la excusa perfecta para que, a través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) nos animemos a crear nuestro propio disfraz y los objetos con los que decoraremos nuestra casa.

¿Cómo hacer un disfraz de Annabelle?

Elegir proyectos de ideas DIY para Halloween es una forma creativa, económica y sostenible de personalizar las celebraciones, permitiendo transformar materiales reciclados o cotidianos en decoraciones únicas y originales. Además, como se mencionó, podemos diseñar nuestro propio disfraz inspirado en personajes y producciones que generan escalofríos.

Sí aun no te decides, a continuación te detallaremos 3 ideas DIY con las que podrás caracterizarte como Annabelle, una de las muñecas más icónicas del cine de terror. Los proyectos están adaptados a distintos estilos y niveles de habilidad por lo que solo debes elegir el que mejor se adapte a ti:

La Annabelle Clásica del Cine (Estilo "Expediente Warren")

Esta opción recrea el aspecto tradicional que todos conocen de las películas.

El Vestido: Busca un vestido blanco o crema de tela ligera (algodón o lino), preferiblemente midi o largo, con cuello redondo o bebé. Añade una cinta de raso roja alrededor de la cintura haciendo un lazo grande en la espalda, y cose una flor o roseta de tela roja en el pecho. Si tienes encaje, puedes pegarlo o coserlo en las mangas y el dobladillo para darle ese aire antiguo.

El Peinado: Hazte dos trenzas bajas a los lados del rostro y asegúralas con listones o cintas rojas. Si tienes flequillo, péinalo recto; si no, puedes usar una peluca rubia con flequillo o usar sombra para cejas/pelo sintético.

El Maquillaje: Aplica una base de maquillaje más clara que tu tono natural para dar aspecto porcelánico. Pinta mejillas rosadas muy marcadas (círculos) e imita las grietas de la porcelana usando un delineador líquido negro o café muy fino en las mejillas y la barbilla. Resalta tus ojos con sombras oscuras y pestañas postizas tupidas.

La Annabelle Vintage de Tela (Estilo Muñeca Raggedy Ann)

Inspirada en la historia real de la muñeca de trapo en la que se basó la película.

El Vestido: Utiliza un vestido corto o de peto estilo retro con estampado floral o a cuadros (gringham). Combínalo con una blusa blanca de manga larga con cuello vuelto debajo y unos leotardos o medias blancas gruesas.

Detalles de Trapo: Para darle el aspecto de costura, usa un delineador negro para dibujar "puntadas" de hilo (líneas discontinuas) sobre tu piel: alrededor de las muñecas, cuello y articulaciones.

El Peinado y Maquillaje: Usa una peluca de lana roja o naranja (puedes crearla fácilmente pegando tiras de lana gruesa a una diadema o gorro). Para el maquillaje, usa colorete rojo intenso, delinea pecas marcadas y dibuja una nariz triangular de color rojo o naranja. Agrega grietas sutiles o manchas oscuras en la ropa para darle un toque siniestro y tenebroso.

La Annabelle "Poseída y Rota" (Versión Terror Extremo)