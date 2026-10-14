Ideas DIY: 3 formas creativas de hacer un disfraz de la muñeca Annabelle para Halloween
Disfraz de Annabelle casero. Descubre estas 3 ideas creativas y fáciles para lucirte este Halloween.
El ambiente ha comenzado a cubrirse de terror y es que cada vez falta menos para Halloween. El sábado 31 de octubre será el momento en que las casas luzcan espeluznantes y grandes y chicos se disfracen para asustar y pedir dulces puerta por puerta.
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La ocasión servirá para que los amantes del cine y la literatura de terror se sientas más que a gusto, pero también aquellos que disfrutan de esta celebración tan popularizada. Halloween será la excusa perfecta para que, a través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) nos animemos a crear nuestro propio disfraz y los objetos con los que decoraremos nuestra casa.
¿Cómo hacer un disfraz de Annabelle?
Elegir proyectos de ideas DIY para Halloween es una forma creativa, económica y sostenible de personalizar las celebraciones, permitiendo transformar materiales reciclados o cotidianos en decoraciones únicas y originales. Además, como se mencionó, podemos diseñar nuestro propio disfraz inspirado en personajes y producciones que generan escalofríos.
Sí aun no te decides, a continuación te detallaremos 3 ideas DIY con las que podrás caracterizarte como Annabelle, una de las muñecas más icónicas del cine de terror. Los proyectos están adaptados a distintos estilos y niveles de habilidad por lo que solo debes elegir el que mejor se adapte a ti:
La Annabelle Clásica del Cine (Estilo "Expediente Warren")
- Esta opción recrea el aspecto tradicional que todos conocen de las películas.
- El Vestido: Busca un vestido blanco o crema de tela ligera (algodón o lino), preferiblemente midi o largo, con cuello redondo o bebé. Añade una cinta de raso roja alrededor de la cintura haciendo un lazo grande en la espalda, y cose una flor o roseta de tela roja en el pecho. Si tienes encaje, puedes pegarlo o coserlo en las mangas y el dobladillo para darle ese aire antiguo.
- El Peinado: Hazte dos trenzas bajas a los lados del rostro y asegúralas con listones o cintas rojas. Si tienes flequillo, péinalo recto; si no, puedes usar una peluca rubia con flequillo o usar sombra para cejas/pelo sintético.
- El Maquillaje: Aplica una base de maquillaje más clara que tu tono natural para dar aspecto porcelánico. Pinta mejillas rosadas muy marcadas (círculos) e imita las grietas de la porcelana usando un delineador líquido negro o café muy fino en las mejillas y la barbilla. Resalta tus ojos con sombras oscuras y pestañas postizas tupidas.
La Annabelle Vintage de Tela (Estilo Muñeca Raggedy Ann)
- Inspirada en la historia real de la muñeca de trapo en la que se basó la película.
- El Vestido: Utiliza un vestido corto o de peto estilo retro con estampado floral o a cuadros (gringham). Combínalo con una blusa blanca de manga larga con cuello vuelto debajo y unos leotardos o medias blancas gruesas.
- Detalles de Trapo: Para darle el aspecto de costura, usa un delineador negro para dibujar "puntadas" de hilo (líneas discontinuas) sobre tu piel: alrededor de las muñecas, cuello y articulaciones.
- El Peinado y Maquillaje: Usa una peluca de lana roja o naranja (puedes crearla fácilmente pegando tiras de lana gruesa a una diadema o gorro). Para el maquillaje, usa colorete rojo intenso, delinea pecas marcadas y dibuja una nariz triangular de color rojo o naranja. Agrega grietas sutiles o manchas oscuras en la ropa para darle un toque siniestro y tenebroso.
La Annabelle "Poseída y Rota" (Versión Terror Extremo)
- Una alternativa más oscura y macabra para quienes aman el maquillaje de efectos especiales básico.
- El Vestido: Toma un vestido blanco antiguo o de segunda mano que no te importe modificar. Utiliza té negro o café diluido en agua para teñir la tela por zonas y darle un aspecto sucio y envejecido. Deshilacha el dobladillo con unas tijeras o lija y añade manchas de pintura roja o sangre falsa en la zona del pecho y la falda.
- Maquillaje de Porcelana Rota: Utiliza pintura facial blanca como base. Con un delineador negro o sombras oscuras, dibuja grietas profundas y un "orificio" en un lado de la cara (mejilla o frente) imitando porcelana rota. Puedes pintar el interior del área "rota" de negro para dar profundidad.
- El Tocado y Detalles: Complementa con una lentilla blanca o gris en un solo ojo para simular una mirada ida, y despeina ligeramente las trenzas tradicionales para dar la sensación de que acabas de salir de un baúl embrujado.