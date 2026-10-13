3 ideas creativas para crear un traje de Merlina Addams para Halloween

Halloween es una de las fechas más esperadas de cada año y es que no solo los niños se entusiasman con disfrazarse y salir a las calles a asustar y pedir dulces. Adolescentes y adultos se han sumado a esta celebración en donde el terror invade las calles.

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Es en este marco que muchos se vuelcan a las manualidades para la creación de disfraces y objetos decorativos para darle un toque espeluznante a sus hogares. Al respecto, hoy te daremos a conocer algunos detalles para que puedas caracterizarse como un personaje muy popular de las producciones de terror.

¿Cómo hacer un traje de Merlina Addams?

El lanzamiento de la serie “Wednesday” ha dado lugar al fenómeno de Merlina Addams como un ícono del terror gótico y el estilo melancólico. Es de destacar su estética atemporal, caracterizada por tonos oscuros, trenzas impecables y una actitud inexpresiva, algo que la convierte en una opción perfecta para destacar en Halloween.

Es por lo señalado que, si quieres vestirte como Merlina Addams la clave está en explotar diferentes facetas de su universo. Por lo tanto, a continuación se destacan algunos tips de manualidades con los que podrás adoptar su apariencia en el próximo Halloween:

Merlina "Rave'N Dance" Glam Gótica

En lugar del típico vestido diario, inspírate en el icónico baile de la Academia Nevermore (Rave'N Dance).

El atuendo: Un vestido largo o a la rodilla de gasa, tul o encaje completamente negro, con múltiples capas y vuelo para imitar el vestuario vintage de la serie.

El peinado y maquillaje: Trenzas elevadas o recogidas en un moño elaborado con mechones sueltos. El maquillaje debe incluir sombras oscuras en tonos ciruela o gris, pestañas marcadas y labial borgoña oscuro o negro.

El toque creativo: Lleva contigo un pequeño reproductor o altavoz bluetooth oculto reproduciendo en bucle la famosa canción del baile (Goo Goo Muck de The Cramps) para imitar los característicos pasos de baile.

Merlina "Cosas de Familia" (Con Dedos en vivo)

Lleva la estética clásica del personaje a un nivel interactivo centrado en su relación con su incondicional compañero, Dedos (Thing).

El atuendo: El vestido negro clásico con cuello y puños blancos puntiagudos, acompañado de medias opacas negras y mocasines o botas pesadas.

El toque creativo (Dedos): Consigue una mano de utilería realista (de látex o plástico) y fíjala firmemente sobre uno de tus hombros utilizando un arnés invisible debajo de la ropa o alfileres de seguridad reforzados.

Detalle extra: Utiliza pintura de efectos especiales para simular cicatrices y costuras en tu rostro o en las manos, dando la impresión de que acabas de salir de un experimento en el laboratorio de la familia Addams.

Merlina en "Versión Color Cero" (Blanco y Negro Absoluto)