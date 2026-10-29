Ideas DIY: 3 claves para lograr el disfraz de El Exorcista este Halloween sin gastar de más

Estamos a solo un par de días de Halloween, una celebración cuyo origen se remonta a la antigua festividad celta de Samhain. Se trata de una fecha especial que marca la transición de la cosecha al invierno, un momento en el que tradicionalmente se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más difusa.

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El paso del tiempo fue transformando esta celebración y finalmente Halloween sumó la costumbre de disfrazarse, algo que evolucionó desde el uso de máscaras para ahuyentar o despistar a los espíritus malignos hasta convertirse en una colorida tradición popular.

Ideas DIY en Halloween

En la actualidad, vestir trajes o caracterizaciones de terror representa una forma lúdica y festiva de rendir homenaje a lo desconocido, personificar miedos ancestrales y participar activamente de la noche de Halloween.

En este punto, aunque podemos alquilar disfraces alusivos, también tenemos la posibilidad de crearlos con nuestras propias manos a través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Esta práctica de manualidades no requiere de grandes conocimientos, herramientas especiales ni materiales costosos, motivo por el cual es una gran idea para asustar sin inversiones.

¿Cómo hacer un disfraz de El Exorcista?

El próximo sábado 31 de octubre, seguramente veremos en las calles disfraces de personajes populares del cine de terror y El Exorcista se encuentra entre los clásicos. Este filme es considerado como una de las obras maestras absolutas del cine de terror, motivo por el cual lucir un disfraz inspirado en este es una opción muy interesante.

A continuación, te presentamos 3 ideas DIY con las que podrás recrear el disfraz de El Exorcista sin elevados presupuestos ni vestuarios elaborados:

El camisón vintage desgastado

La base del vestuario es sumamente sencilla: un camisón o camisola holgada de manga larga, preferentemente de tono blanco, beige o azul pastel.

Consejo económico: Puedes utilizar una remera o camisola vieja que ya no uses o buscar una en un local de ropa usada.

Efecto de uso: Para darle ese aspecto descuidado y sucio del filme, frota suavemente las mangas, el cuello y el ruedo con un poco de café diluido, té negro o tierra seca para quitar la pulcritud de la tela sin arruinarla por completo.

Maquillaje pálido, grietas y ojeras pronunciadas

El rostro es el centro neurálgico de la caracterización. No necesitas productos profesionales para lograr el acabado demacrado característico:

Tez cadavérica: Aplica una base de maquillaje muy clara mezclada con un toque mínimo de sombra gris o verde olivo para conseguir un tono enfermizo.

Ojeras profundas: Difumina sombras de ojos en tonos violeta, marrón oscuro y negro alrededor de la cuenca ocular y la zona de las ojeras.

Cicatrices y cortes: Utiliza un lápiz delineador de labios o cejas marrón para trazar finas grietas y cicatrices en la cara (mejillas, frente y barbilla), difuminando suavemente los bordes con un hisopo.

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