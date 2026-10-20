Ideas DIY: 3 trucos sencillos para armar el traje de Pennywise (el payaso de IT) en Halloween

El próximo sábado 31 de octubre se celebrará una nueva edición de Halloween, motivo por el cual las casas y calles se llenarán de postales de terror. Grandes y chicos se disfrazarán de personajes clásicos de esta época y las fiestas tendrán temáticas espeluznantes.

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Aunque muchos disfraces pueden alquilarse, algunas personas eligen construirlos con sus propias manos. Es por eso que las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, toman el protagonismo con sus proyectos fáciles de hacer y con resultados increíbles.

¿Cómo hacer el disfraz de Pennywise?

En Halloween, la mayoría de los disfraces están inspirados en personajes de series, películas y videojuegos que generan terror. Es por eso que hoy te contaremos sobre cómo armar el traje de Pennywise, conocido popularmente como “IT”, una terrorífica entidad ancestral creada por el célebre escritor Stephen King.

Si quieres convertirte en el centro de todas las miradas este Halloween sin gastar una fortuna, elaborar tu propio atuendo de Pennywise mediante proyectos DIY es una opción creativa y accesible. A continuación, te compartimos 3 trucos sencillos para dar vida a este personaje tan inquietante:

El cuello de gorguera con tul o papel crepé

Materiales: Tul blanco/gris claro o papel crepé blanco, y una cinta de tela.

Paso a paso: Toma una cinta que rodee cómodamente tu cuello (dejando margen para atarla). Ve doblando el tul o el papel crepé en forma de acordeón y pégalo o cóselo a lo largo de la cinta. Para lograr mayor volumen, añade dos o tres capas superpuestas. Al atarlo al cuello sobre una remera blanca o gris, obtendrás al instante la gorguera victoriana del personaje.

Pompones rojos vibrantes

Materiales: Lana roja, un trozo de cartón o un tenedor, y alfileres de gancho (o silicona fría).

Paso a paso: Enrolla abundante lana roja alrededor de dos dedos o de las púas de un tenedor. Ata un trozo de lana por el centro apretando fuerte, corta los extremos doblados con tijera y ahueca los hilos hasta formar una esfera tupida. Haz tres pompones iguales y sujétalos verticalmente en el frente de tu remera o casaca con alfileres de gancho.

Maquillaje icónico y el globo rojo