Ideas DIY: 3 estilos creativos para armar el traje de Chucky con ropa de tu placard para Halloween

Halloween es una de las fechas más esperadas del año y en muchas casas ya se trabaja en la preparación de los adornos y los disfraces. A través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo), muchas personas crean con sus propias manos todo lo que les permite ambientar de terror todo lo que las rodea.

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Cuando de disfraces se trata, aunque muchos optan por alquilarlos, la creación casera de una siempre suma un proceso entretenido a la previa de Halloween. Por lo tanto, buscar la inspiración adecuada para el atuendo que luciremos se presenta como el primer paso del proyecto.

¿Cómo hacer un disfraz de Chucky?

Armar un disfraz para Halloween no tiene por qué significar gastar una fortuna ni comprar trajes de plástico de una sola noche. Chucky, el famoso "muñeco diabólico" que debutó en la pantalla grande en 1988, se ha convertido en un ícono indiscutible del cine de terror. Por lo tanto, cada año se pueden observar personas caracterizadas como él.

En esta oportunidad, te daremos a conocer 3 proyectos de ideas DIY con los que podrás armar un disfraz impactante, cómodo y lleno de personalidad usando ropa que ya tenés en tu placard. El objetivo es recrear a Chucky en simples pasos:

El Estilo Clásico "Good Guy" (Fiel al personaje)

Este look recrea la apariencia tradicional del muñeco con un toque urbano y accesible.

Prendas clave



Un jardinero o mono de jean (denim azul preferentemente claro u oscuro tradicional).

Una remera o buzo de manga larga a rayas multicolores (rojo, azul, verde y amarillo son las ideales, pero cualquier combinación de rayas de colores servirá).

Zapatillas rojas, blancas o urbanas.

Detalles DIY



Pegá o cosé retazos de tela o stickers de juguetes/caramelos en el bolsillo frontal del jardinero para simular el logo original de "Good Guys".

Maquillaje: Con un lápiz delineador rojo y café, dibujá pequeñas cicatrices en los pómulos y la frente. Un poco de labial rojo o sombras para simular "sangre" completarán el look.

Pelo: Si tenés el pelo claro o pelirrojo, péinalo desordenado hacia atrás con gel. Si no, pods usar aerosol de color rojo/naranja lavable.

El Estilo "Chucky Chic" o Moderno

Una versión estilizada, femenina o fashion que transforma las prendas básicas en un outfit ideal para una fiesta o salida nocturna.

Prendas clave



Una pollera o minifalda de jean (o un vestido/overall en skirt) en lugar del jardinero entero.

Un crop top a rayas o una remera entallada multicolor.

Bucaneras, medias altas o borcegos negros/rojos para darle un toque edgy.

Detalles DIY



Sumá un blazer o campera de cuero negra sobre los hombros si querés darle un aire más sobrio.

Maquillaje: Podés hacer un maquillaje más elaborado: ojos con sombras oscuras (smokey eye), labial rojo intenso y coseduras/cicatrices delineadas con mucha precisión para mantener la temática de terror pero sofisticada.

El Estilo "Chucky Grunge / Trasnochado"

Si buscás un look más tenebroso, descuidado y sombrío, inspirada en las secuelas donde Chucky ya está desgastado y listo para la acción.

Prendas clave



Un jean roto o desgastado combinado con tiradores/tirantes rojos o azules.

Una camisa a cuadros rasgada o un buzo a rayas al que podés hacerle pequeños cortes en los puños o el cuello.

Botas de cuero desgastadas o zapatillas viejas.

Detalles DIY

