3 ideas para hacer un traje de Rumi de Las Guerreras K-Pop para Halloween

Octubre es un mes que viene cargado de actividades, celebraciones y eventos para disfrutar. Halloween es una de ellas y en 2026 se celebrará el sábado 31 y, aunque aún falta mucho para ese día, muchas personas ya están pensando en qué disfraz utilizarán.

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La inspiración para el disfraz de Halloween es tan variada que ese día podremos encontrar de todo en las calles, tiendas y casas. Sin embargo, son los personajes de películas, series, literatura y videojuegos los más elegidos para la ocasión.

Manualidades para Halloween

Mientras algunas personas alquilarán los atuendos a lucir en Halloween, otros optarán por crearlos con sus propias manos. Aquí es donde la imaginación y creatividad se pondrán a prueba a través de manualidades, algo que le suma un proceso entretenido en la previa a la fecha.

Es en este marco que hoy te proponemos conocer 3 ideas de manualidades para que puedas crear tu propio disfraz para Halloween. Aprovechando el auge de “Las Guerreras K-Pop”, la iniciativa apunta a diseñar el traje de una de las protagonistas de esta película.

¿Cómo hacer el disfraz de Rumi?

El personaje de Rumi destaca por su estilo audaz, moderno y lleno de actitud. Es por eso que elegirla para este Halloween permite jugar con una estética que fusiona la moda urbana del K-Pop actual con toques fantásticos e imponentes. A continuación, se presentan tres ideas creativas de manualidades con diferentes enfoques para llevar a la vida el estilo de Rumi este 31 de octubre:

Rumi en versión Escénica

Atuendo: Un top corto (crop top) asimétrico en tonos oscuros (negro o morado profundo) combinado con pantalones tácticos de tiro alto o un pantalón cargo con hebillas y tiras colgantes.

Detalles y Armas: Agrega un arnés táctico para el pecho o la cintura y guantes sin dedos. Puedes construir su arma característica utilizando cartón pluma (foamboard), foami (Goma EVA) y pintura acrílica metalizada o neón.

Maquillaje y Cabello: Peinado en colitas altas o trenzas dobles bien tirantes con extensiones de color. Aplica un delineado de ojos gráfico y destellos de iluminador en pómulos.

Rumi versión "Streetwear Casual"

Atuendo: Una chaqueta oversized (de cuero sintético, bombona o de mezclilla) sobre una camiseta gráfica ajustada, combinada con una falda plisada de estilo colegial o pantalones de cuero y botas de combate de suela gruesa.

Detalles y Armas: Añade medias altas hasta el muslo, gargantillas (chokers) metálicas y un cinturón doble. Para un toque sutil del concepto de "cazadora", puedes llevar una funda de pierna con un prop de daga decorativa.

Maquillaje y Cabello: Un look de maquillaje glass skin con labios teñidos al estilo coreano (ombre lips) y el cabello suelto con ondas marcadas y dos mechones frontales sujetados con broches llamativos.

Rumi versión "Demon Hunter Awakened"