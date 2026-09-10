5 juguetes de ‘Bluey’ para que tus hijos aprendan a compartir al momento de jugar

En el mercado podemos encontrarnos con diversas opciones de juguetes de Bluey, pero cada uno de ellos pueden dejar importantes lecciones. En la infancia es fundamental que los niños entiendan la importancia de compartir sus cosas al momento de jugar para tener mayor diversión.

Para que tus pequeños comiencen a aprender el tema, te detallaremos algunas alternativas que puedes escoger, con los que podrán pasar horas de diversión mientras obtienen una valiosa lección.

5 juguetes de Bluey para que tus hijos aprendan a compartir

Aunque los juguetes de Bluey te ayudarán a que los niños entiendan a compartir al jugar, también es importante que fomentemos esa practica entre ellos, de esta manera ellos lograrán aplicarlo en su día a día. Una vez que ya entendimos lo anterior, considera las siguientes opciones:

Bluey con pijama

Un paquete en el que puedes encontrar a Bluey y Bingo con tiernas pijamas de animales de la selva, una gran alternativa para que los pequeños lo compartan al momento de jugar, ya sea intercambiando el personaje o la ropa que tiene cada uno.

Paquetes con varios personajes

Al tener varias opciones de personajes no vas a tener que batallar con compartir varias opciones, además de ser una gran alternativa para poder cambiar de personaje y en algún momento llegar a un acuerdo entre todos.

Set de cocina

Otro de los juguetes que podemos usar para que tus hijos aprendan a compartir, es un set de cocina, alternativa con la que tus pequeños van a poder usar elementos juntos, logrando compartirlo en varias ocasiones.

Duck cake

Además de aprender a compartir al momento de jugar, podrán tener una mejor noción de lo que implica el trabajo en equipo, ya que juntos los niños lograrán recrear el emblemático pastel de pato que aparece en la serie infantil.

Casa de campaña

Una casa de campaña también puede ser una gran alternativa para tus peques, ya que ese espacio puede convertirse en un gran lugar de juego para ellos, compartiendo varias horas de diversión entre ellos. Solamente, considera los espacios para que lo puedas usar con facilidad.