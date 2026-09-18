5 juguetes de Bingo, la hermanita de Bluey, para niños de 3 a 5 años; ayudan a desarrollar la imaginación y hacer amigos
Estos son algunos de los juguetes de Bingo, la hermana de Bluey que todos los niños querrán tener:
En la actualidad Bluey se ha vuelto una de las caricaturas infantiles más queridas tanto por niños como por los más grandes, pues en cada uno de sus episodios podemos ver escenarios cotidianos que muchas veces suelen representar un problema y en cada uno de estos somos testigos de cómo se revuelve dejando una gran enseñanza.
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Uno de los aspectos que hacen que la caricatura de Bluey sea tan llamativa, es que esta constantemente cuenta con el apoyo de su familia y amigos, lo que hace que los capítulos sean amenos y que tengan mayor dinamismo a la hora de contar historias y abordar problemas, como lo es la participación de su hermana Bingo, por lo que te dejaremos una serie de juguetes enfocados en esta.
Juguetes de Bingo de la caricatura de Bluey
Sin duda alguna, Bingo es uno de los personajes más recurrentes de la caricatura de Bluey, pues además de ser su hermana, es uno de los pilares dentro de las aventuras de esta caricatura e incluso muchas veces las historias terminan recayendo en esta como protagonista.
- Bingo aprendiendo a vestir: Este peluche interactivo nos muestra una versión de Bingo siendo una bebé, mismo que está diseñado para que los niños pequeños practiquen habilidades motoras además de que podrán aprender lo que es vestirse y el cómo se perciben estos.
- Peluche de Bingo: Esta versión estándar del personaje de Bingo es ideal para que los niños la lleven a todas partes, pues es una figura de uno de sus personajes favoritos con un tamaño de 20 centímetros, ideal para jugar e incluso dormir.
- Best Friend Bingo: Esta es una de las figuras articuladas de mayor tamaño inspiradas en la caricatura de Bluey, donde podemos ver a Bingo en su imagen clásica y tiene movilidad en sus brazos y cuerpo, lo que le permite colocarla en diferentes posiciones, sentarse o hacer que se mantenga de pie.
- Peluche interactivo de Bingo: Este juguete es uno de los más llamativos de la caricatura, pues cuenta con nueve frases distintas del personaje, además de que su estilo afelpado la hace una de las figuras más buscadas.
- Peluche jumbo de Bingo: Se trata de una versión grande hecha de telas suaves de lujo, ideal para poder abrazar, el cuál además de ser de 45 centímetros, también es una gran opción para que los niños pequeños se sientan acompañados a la hora de dormir.