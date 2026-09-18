4 juguetes de KPop Demon Hunters para niños de 3 a 5 años, que ayudan a desarrollar la imaginación
Estos son algunos de los mejores juguetes de la película de KPop Demon Hunters para los niños de 3 a 5 años gracias a sus materiales y usos:
La fiebre por la película de KPop Demon Hunters ha llegado a niveles inimaginables y es que esta película ha unido dos de los mundos que todos los niños aman, desde los más chicos hasta los más grandes, donde en una divertida y entretenida historia de fantasía, así como una ilustración llamativa unió el KPop con la ficción.
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Ante un panorama donde todos los niños y niñas quieren jugar a esta gran historia donde los demonios se combaten con KPop, te compartiremos una breve pero imperdible lista de juguetes de esta película con juguetes que los niños de 3 a 5 años disfrutarán y que les harán usar su imaginación.
Juguetes de KPop Demon Hunters ideales para niños de 3 a 5 años
- Jazwares Squishmallows Derpy o Sussie: Estos peluches son muy populares por lo suaves y esponjosos que son, además cuentan con las figuras de las adorables mascotas de la película, mismos que al no tener componentes rígidos ni piezas desmontables, resultan ideales y seguros para niños pequeños.
- K-Pop Demon Hunters Squeezy Dumplings: Otros juguetes con una gran textura inspirados en elementos de la serie y que son aptos para niños mayores de 3 años, siempre y cuando se utilicen bajo la supervisión directa de un adulto.
- BumBumz KPop Demon Hunters: Este set cuenta con cuatro peluches de 4.5 pulgadas con diseños únicos, además de que cada uno está relleno de cuentas que les dan una forma relajada y blanda, donde podrás encontrar el Light Stick, el Sofá Blanco, la Taza de Ramen y a Derpy Tiger.
- Libros para colorear: Por último y yendo a un elemento más clásico, son los libros para colorear de esta historia, donde a través de imágenes, los niños podrán recrear algunas de sus escenas favoritas usando su imaginación.