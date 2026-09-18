4 juguetes de “Elly” de Pocoyo para fomentar la imaginación fácilmente en tus hijos

Elly es una tierna elefante rosa, quien aparece constantemente con Pocoyo en diversas aventuras, siendo uno de los personajes más conocidos y queridos de la serie animada. Su personalidad se destaca por ser uno de los más maduros que hay por su inteligencia.

Si tus hijos la adoran, te detallaremos 4 juguetes que puedes optar, alternativas con las que tus pequeños pueden desarrollar su imaginación de forma sencilla y con mucha diversión.

4 juguetes de "Elly" de Pocoyo para tus hijos

Al momento de adquirir juguetes para tus hijos, es importante que consultes la edad de uso, con la finalidad de prevenir accidentes en tus pequeños. Una vez que consideraste lo anterior, estas son las opciones que debes considerar de "Elly" de Pocoyo:

Para mejorar en el dibujo

Un juguete que cuenta con la pequeña figura de "Elly", además de tener un marcador con el que tus hijos van a poder hacer todo tipo de trazos e ilustraciones, dentro de sus accesorios tiene una pequeña tarjeta con su nombre e ilustración para identificarla. Una alternativa con las que tus pequeños podrán utilizar desde la comodidad de su casa.

Huevo de pascua

Una edición especial donde vemos a la pequeña figura en el interior de un huevo transparente, se destaca por ser recomendado para niños mayores de 18 años. Aunque puede lucir muy sencillo, con él los pequeños pueden crear todo tipo de historias y aventuras, fomentando la creación de historias y dinámicas al utilizarlo.

Paquete con varias figuras

Por otro lado, puedes optar por los paquetes que no solamente tienen a la elefante rosa, también es posible escoger aquellas ediciones que cuentan con varios personajes de Pocoyo, permitiendo que los pequeños puedan crear más historias con los juguetes. Además de fomentar la imaginación, puede ser un gran elemento para aprender a compartir al momento de jugar.

Peluche

De última opción, tenemos el clásico peluche del personaje, igualmente es una alternativa con la que tus pequeños podrán mejorar su imaginación al jugar con otros niños, además de aprovechar el momento para aumentar su habilidad social. Además, no tendrás que preocuparte de que se le pierda en alguna salida debido a su gran tamaño.