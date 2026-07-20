4 juguetes de ‘Pocoyo’ y ‘Plim Plim’ ideales para entretener a los niños en vacaciones
Aprovecha las vacaciones de tus hijos para que se diviertan sin tener que estar pegados a una pantalla con estos juguetes de Pocoyó y Plim Plim.
La temporada de vacaciones es el momento perfecto para que los niños disfruten de un buen descanso mientras pasan ratos entretenidos sin estar pegados a una pantalla. Y dos de las caricaturas infantiles que quedan ideales para armar juegos divertidos son Pocoyó y Plim Plim, con los que es posible hacer juguetes caseros que estimulen su creatividad.
Los 4 mejores juguetes de Pocoyó y Plim Plim para que tus hijos no se aburran en vacaciones
Peluches amigurumis de Plim Plim. Las manualidades en crochet son buenísimas para fortalecer la creatividad de los pequeños y además es una gran idea para pasar tiempo en familia. Consigue moldes para hacer amigurumis de Plim Plim, los cuales después se pueden usar como peluches y hasta para aprovechar otros juguetes que tengan en casa.
- Pelota temática de Pocoyó. Para que tampoco pasen todo el día encerrados, está la opción de decorar una pelota azul con la temática de Pocoyó y así tendrás juguetes de este simpático personaje sin gastar demasiado. Solo necesitarás algunos stickers y pegamentos espeecila. Esto ayudará a que los niños se sientan entusiasmados haciendo actividades al aire libre y que así no les caiga de peso pasar de la rutina a tener tanto tiempo libre.
Juego de boliche inspirado en Plim Plim. Otra de las alternativas divertidas para que los niños sientan la actividad física como algo divertido, es armando un pequeño set de boliche. Puedes comprarlos ya hechos o hacerlos con papel. El chiste es que los pintes con los colores característicos de Plim Plim y sus amigos.
- Camión de Pocoyó para que inventen historias. Si tienes presupuesto para comprar juguetes nuevos, los camiones interactivos de Pocoyó se volverán los preferidos de los pequeños. Esto gracias a que resultan una excelente herramienta para que creen historias con los personajes, ya sea que imaginen que van a la escuela o que están de excursión hacia nuevas aventuras. Además servirá para que aprovechen otros muñecos que tengan en sus colecciones.