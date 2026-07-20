4 juguetes de ‘Pocoyo’ y ‘Plim Plim’ ideales para entretener a los niños en vacaciones

La temporada de vacaciones es el momento perfecto para que los niños disfruten de un buen descanso mientras pasan ratos entretenidos sin estar pegados a una pantalla. Y dos de las caricaturas infantiles que quedan ideales para armar juegos divertidos son Pocoyó y Plim Plim, con los que es posible hacer juguetes caseros que estimulen su creatividad.

Los 4 mejores juguetes de Pocoyó y Plim Plim para que tus hijos no se aburran en vacaciones