7 juguetes de Minecraft sin pantallas para divertirse en familia y usar la creatividad

Aunque parece paradójico, los juguetes inspirados en las grandes franquicias de videojuegos también pueden garantizar diversión sin estar conectados a internet. Por ejemplo, a continuación te mostraremos algunos increíbles juguetes de Minecraft sin pantallas, que fomentan el uso de la imaginación y la convivencia con los padres, hermanos y primos.

Estos juguetes se encuentran disponibles actualmente para comprar en línea desde México, así como en jugueterías, tiendas de autoservicio o departamentales.

7 juguetes de Minecraft sin pantallas

|Crédito: Microsoft / Lego

1. Set de construcción de Creeper

Comenzamos el listado con un set de construcción de Minecraft, cuya figura principal corresponde a un Creeper con patas móviles y cabeza articulada; se le puede quitar la parte frontal de la cabeza para encontrar "dinamita". Con 665 piezas, se recomienda para ser armado por los niños más grandes acompañados de un adulto.

2. Lanzador Firebrand

|Crédito: Microsoft / Hasbro

Proveniente del videojuego Minecraft Dungeons, este lanzador hecho a partir de bloques permite lanzar 3 dardos de espuma seguidos antes de recargar, para un juego lleno de persecuciones y emoción. Viene con 6 dardos, pero se pueden adquirir repuestos.

3. Kit de figuras de Minecraft

|Crédito: Microsoft

Entre los juguetes de Minecraft sin pantallas, no hay como tener figuras de personajes clásicos para poder inventar aventuras con ayuda de la imaginación. Este set viene con 12 figuras, y 2 de ellas son una sorpresa.

4. Set de construcción La mazmorra de zombis

|Crédito: Microsoft / Lego

Existen diversos sets de Lego dedicados a esta franquicia de videojuegos, adaptando tanto personajes individuales como ambientaciones. Este paquete pertenece a la segunda categoría; se compone de 284 piezas y se recomienda para niños mayores de 8 años en compañía de un adulto.

5. Peluche de Dennis el lobo, uno de los juguetes de Minecraft sin pantallas más adorables

|Crédito: Microsoft / Mattel

Nunca pasará de moda el encanto de un peluche, y para muestra tenemos a esta figura de Dennis, el lobo. Es un peluche interactivo, que cuenta con sonidos de alimentación.

6. Rompecabezas

|Crédito: Microsoft / Ravensburger

Es un conjunto de 3 rompecabezas con piezas grandes y bien definidas, especialmente diseñadas para ser utilizadas por niños. Cada una de las imágenes se compone de 49 piezas.

7. Juego de Uno

|Crédito: Microsoft / Mattel

Para una noche de juegos familiar, esta baraja de cartas de Uno inspiradas en el mundo de Minecraft pueden ser una excelente opción. Todas contienen imágenes referentes a los videojuegos y hay algunas reglas especiales para contribuir a la temática.