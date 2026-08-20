7 juguetes de Super Mario Bros sin pantallas, para divertirse en familia y usar la creatividad

Aunque Super Mario Bros es una de las franquicias de videojuegos más icónicas del mundo, sus personajes también han inspirado una gran cantidad de productos que invitan al juego "a la antigua", sin estar conectados a internet y favoreciendo la creatividad. A continuación recopilamos algunos juguetes de Super Mario Bros sin pantallas, que son perfectos para convivir entre hermanos, primos o con toda la familia.

Los productos que mencionaremos puedes encontrarlos actualmente para comprar en línea desde México, en tiendas de autoservicio o en tiendas departamentales.

7 juguetes de Super Mario Bros sin pantallas

|Crédito: Nintendo / Mattel

1. Playset de Fisher-Price

Comenzamos la lista con un set de juego pensado para los más pequeños de la casa. Está inspirado directamente en la ambientación de los videojuegos de Super Mario Bros y tiene figuras interactivas para estimular la imaginación y el desarrollo de la motricidad en los niños.

2. Juego Pop Up Super Mario

|Crédito: Nintendo / Tomy

Es un divertido juego de mesa pensado para que tanto los adultos como los niños puedan pasarla bien. Tiene 3 modos distintos de utilizarse y también es didáctico: ayuda al reconocimiento de colores y toma de decisiones.

3. Set de construcción de Super Mario Bros

|Crédito: Nintendo / Lego

Los sets de construcción se encuentran entre los mejores juguetes de Super Mario Bros disponibles porque impulsan el pensamiento lógico y la motricidad. En este caso tenemos una figura conformada por 1,972 piezas, en la cual pueden participar los niños más grandes con supervisión y ayuda de un adulto.

4. Juego de Uno

|Crédito: Nintendo / Mattel

Actualmente existen juegos de cartas de Uno dedicados a famosas franquicias cinematográficas, series o videojuegos, y por supuesto que Super Mario Bros ya tiene el suyo. Además de que las cartas están tematizadas, algunas de las reglas cambian ligeramente para ponerle más diversión.

5. Paquete de autos de carreras

|Crédito: Nintendo / Mattel

Estos autos a escala no solamente son bonitos y pueden iniciar una gran colección, sino se adaptan a pistas y pueden usarse para juegos de carreras con hermanos y primos. Este set en particular incluye una figura de Yoshi en color negro.

6. Ajedrez de Super Mario Bros

|Crédito: Nintendo / USAopoly

Si quieres inculcarle un pasatiempo retador y apasionante a tu hijo o sobrino, ¿por qué no iniciarlo en el ajedrez? Este set contiene figuras inspiradas en sus personajes favoritos y tiene un tablero tematizado.

7. Rompecabezas 4 en 1

|Crédito: Nintendo / Novelty

Este conjunto se compone de 4 rompecabezas distintos, cada uno con 60 piezas y con personajes tan populares como Mario, Luigi, Peach y Bowser.