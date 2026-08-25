5 juguetes de Plim Plim para bebés que puedes usar para el desarrollo motor

El desarrollo motor delos bebés es fundamental, ya que podemos ayudarles a la creación de conexiones neuronales, característica que va a fortalecer su aprendizaje e inteligencia, el cual podemos lograr con ayuda de algunos juguetes de Plim Plim, en especial si el pequeño de tu casa es fan del tierno payaso.

Para que no lo dejes pasar, te detallaremos 5 alternativas que puedes escoger, opciones que serán de gran ayuda en el proceso y que seguramente les encantara.

5 juguetes de Plim Plim para el desarrollo motor de los bebés

Al tratarse de un juguete para bebé, es importante que siempre consideres adquirir artículos que sean adecuados para su edad, evitando aquellos que tengan objetos pequeños, ya que con facilidad ellos suelen meterlos a la boca. Considerando lo anterior, puedes optar por las siguientes opciones:

Carrito de Plim Plim

Un carrito de Plim Plim lleno de colores y sonidos, siendo una gran alternativa para poder fomentar al pequeño de tu casa a que empiece a gatear, permitiendo que adquiera mayor movilidad. Ideal para bebés de hasta 18 meses.

Guante de títeres

Ya sea que lo compres o que lo hagas desde casa, ya que puedes hacer un pequeño títere de mano, colocando en cada dedo a cada uno de los personajes de la caricatura, ideal para jugar con tus hijos o para crear una historia infantil para dormir.

Para empezar con las manualidades

Hay paquetes que tienen plastilina, crayones y un dibujo para colorear, una gran alternativa para poder activar la parte creativa de tus hijos, además de ponerles objetos que ellos fácilmente puede manipular.

Es hora de dormir...

Puedes encontrar algunos peluches con sonido para dormir o con el aspecto de que esta dormido, ideal para que lo tenga por las noches, se convertirá en su acompañante favorito del día. Un gran regalo para el consentido de tu hogar.

De los demás personajes

Aunque Plim Plim es uno de los más populares, puedes encontrar otros juguetes con el aspecto de los demás personajes, permitiendo que la gama de opciones sea más grande para los bebés de tu hogar. Escoge a su favorito para que lo pueda tener en su habitación.