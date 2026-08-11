3 actividades inspiradas en ‘Plim Plim’ para enseñarle a los niños a expresar sus emociones
Si quieres que tus hijos aprendan a hablar de sus sentimientos, puedes recurrir a métodos ingeniosos con personajes como Plim Plim para darles confianza.
El proceso de identificar y expresar las emociones, no siempre es sencillo para los niños. Así que lo mejor es acompañarlos durante esta etapa y darles la confianza de que digan lo que sienten, ya sea con pláticas que los "liberen" o con actividades didácticas, como las que están inspiradas en personajes famosos tipo Plim Plim y que pueden servirles de empujoncito mientras se entretienen.
¿Cómo ayudar a que los niños expresen sus sentimientos? 3 actividades con Plim Plim que son de gran ayuda
"Mi carita cuenta lo que siento". Los protagonistas de Plim Plim tienen personalidades muy peculiares, algo que resulta de gran utilidad a la hora de charlar con los niños acerca de las diferentes emociones que existen. Imprime diferentes caritas y recorta, luego tienes que pedirles a los menores que tomen la máscara con la que más se identifiquen en ese momento, lo que les ayudará a ir comprendiendo que es normal ir cambiando de humor dependiendo del día.
"El frasco de las emociones con Plim Plim". Si tienes niños a los que les cuesta trabajo hablar por sí mismos, una forma de ayudarles es con un frasco de emociones. Para hacerlo, se necesita un recipiente transparente (puede ser reciclado) y varios papelitos de hojas de colores, donde se deberán escribir palabras como "feliz", "triste", "enojado" y otras emociones. El chiste es que los pequeños vayan sacando fichas y motivarlos a contar en qué situaciones identifican estos sentimientos.
"La caja de las sorpresas". Una buena parte del ánimo en los niños se basa en sus vicencias del día, ya que es cuando pasan situaciones que pueden entristecerlos o alegrarlos. Y una de las mejores ideas de actividades con Plim Plim para motivarlos a que se expresen, es la "caja de sorpresas". Solo hay que decorar una caja vacía con imágenes de la caricatura y poner dentro tarjetitas con situaciones cotidianas, como "mi amigo no quiso jugar conmigo", "me regañaron en clase", "recibí una sorpresa", para que así tengan confianza de contar a detalle lo que pasó y, si lo sienten necesario, pedir un abrazo o palabras de contención.