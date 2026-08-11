3 actividades inspiradas en ‘Plim Plim’ para enseñarle a los niños a expresar sus emociones

El proceso de identificar y expresar las emociones, no siempre es sencillo para los niños. Así que lo mejor es acompañarlos durante esta etapa y darles la confianza de que digan lo que sienten, ya sea con pláticas que los "liberen" o con actividades didácticas, como las que están inspiradas en personajes famosos tipo Plim Plim y que pueden servirles de empujoncito mientras se entretienen.

¿Cómo ayudar a que los niños expresen sus sentimientos? 3 actividades con Plim Plim que son de gran ayuda