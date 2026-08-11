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3 actividades inspiradas en ‘Plim Plim’ para enseñarle a los niños a expresar sus emociones

Si quieres que tus hijos aprendan a hablar de sus sentimientos, puedes recurrir a métodos ingeniosos con personajes como Plim Plim para darles confianza.

actividades Plim Plim
Estas actividades de Plim Plim pueden ser de gran ayuda para que los niños expresen sus emociones|Panadería

Escrito por: Andrea Ávila | DR

El proceso de identificar y expresar las emociones, no siempre es sencillo para los niños. Así que lo mejor es acompañarlos durante esta etapa y darles la confianza de que digan lo que sienten, ya sea con pláticas que los "liberen" o con actividades didácticas, como las que están inspiradas en personajes famosos tipo Plim Plim y que pueden servirles de empujoncito mientras se entretienen.

¿Cómo ayudar a que los niños expresen sus sentimientos? 3 actividades con Plim Plim que son de gran ayuda

  • "Mi carita cuenta lo que siento". Los protagonistas de Plim Plim tienen personalidades muy peculiares, algo que resulta de gran utilidad a la hora de charlar con los niños acerca de las diferentes emociones que existen. Imprime diferentes caritas y recorta, luego tienes que pedirles a los menores que tomen la máscara con la que más se identifiquen en ese momento, lo que les ayudará a ir comprendiendo que es normal ir cambiando de humor dependiendo del día.

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    3 ideas para que los niños expresen sus sentimientos con ayuda de Plim Plim|Panadería, Pinterest

  • "El frasco de las emociones con Plim Plim". Si tienes niños a los que les cuesta trabajo hablar por sí mismos, una forma de ayudarles es con un frasco de emociones. Para hacerlo, se necesita un recipiente transparente (puede ser reciclado) y varios papelitos de hojas de colores, donde se deberán escribir palabras como "feliz", "triste", "enojado" y otras emociones. El chiste es que los pequeños vayan sacando fichas y motivarlos a contar en qué situaciones identifican estos sentimientos.

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    3 ideas para que los niños expresen sus sentimientos con ayuda de Plim Plim|Panadería, Pinterest

  • "La caja de las sorpresas". Una buena parte del ánimo en los niños se basa en sus vicencias del día, ya que es cuando pasan situaciones que pueden entristecerlos o alegrarlos. Y una de las mejores ideas de actividades con Plim Plim para motivarlos a que se expresen, es la "caja de sorpresas". Solo hay que decorar una caja vacía con imágenes de la caricatura y poner dentro tarjetitas con situaciones cotidianas, como "mi amigo no quiso jugar conmigo", "me regañaron en clase", "recibí una sorpresa", para que así tengan confianza de contar a detalle lo que pasó y, si lo sienten necesario, pedir un abrazo o palabras de contención.

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    3 ideas para que los niños expresen sus sentimientos con ayuda de Plim Plim|Pinterest, Panadería

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