4 disfraces de Kpop Demon Hunters para Halloween; ideales para una fan de las Guerreras Kpop

¡Que no te agarren las prisas! Estamos a un mes de la celebración de Halloween y, ¿aún no tienes disfraz para tu hija? ¡No te preocupes! Si tu pequeña es fan de las Guerreras Kpop, a continuación te compartimos 4 ideas de disfraces de Kpop Demon Hunters, porque no hay mejor manera de pasar la noche de brujas que convirtiéndote en tu personaje favorito. Echa un vistazo a estas increíbles opciones y ve preparando el carrito de compra… O mejor aún, ¡tómalas como inspiración para hacer el disfraz desde cero!

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Kpop Demon Hunters: 4 ideas de disfraces de las Guerreras Kpop para Halloween

Regala a esa pequeña fan de las Guerreras Kpop la ilusión de convertirse en su personaje favorito con alguno de estos increíbles disfraces de las HUNTER/X, perfectos para salir a pedir dulces en Halloween o acudir a una fiesta de disfraces.



Rumi, versión tradicional: Este disfraz consiste en una chaqueta corta de color amarilla, una camiseta blanca de cuello alto y unos shorts en tono azul marino con toques rosados. Puedes combinarlo con unos tenis o algunas botas negras para un mayor parecido al vestuario original.

Disfraz de Kpop Demon Hunters | Crédito: CSJD@J Rumi, versión concierto: A diferencia del disfraz tradicional, este consiste en una chaqueta corta de color negra, cubierta con lentejuelas, detalles de joyería en tonos dorados o amarillos y hombreras; mientras que el short también es negro y con cadenas decorativas.

Disfraz de Rumi de Kpop Demon Hunters | Crédito: Rubie’s Mira, versión tradicional: Este disfraz consiste en la tradicional vestimenta de Mira, que es una blusa corta, estilo top, en color negro con un gran estampado; acompañada de una falda amarilla y unas medias negras con botines del mismo color.

Disfraz de Mira de Kpop Demon Hunters | Crédito: Disguise Zoey, versión tradicional: La vestimenta de Zoey incluye una camiseta corta en tono turquesa, acompañada de unos pantalones holgados, tipo pants, con una banda para el brazo y un dije norigae.

Disfraces de Kpop Demon Hunters | Crédito: Rubie’s

¿Dónde comprar los disfraces de las Guerreras Kpop en México?

Los disfraces de las Guerreras Kpop están disponibles en línea. Eso sí, te recomendamos ordenarlos desde ya debido al tiempo que toma el envío. Si lo prefieres, también puedes recrear alguno de estos vestuarios con prendas similares que tengas en casa o hacerlos desde cero con la tela y acabado de tu preferencia. ¡No hay pretexto para convertirte en tu guerrera favorita!