Comparten PRIMER vistazo de las NUEVAS muñecas de KPop Demon Hunters; ¿Cuándo salen en México y cuánto costarán?

Este miércoles tuvimos una de las noticias más esperadas de la temporada, pues hemos conseguido tener un vistazo de la nueva colección de muñecas de la película de KPop Demon Hunters y demás juguetes de esta película que no parece tener quien la detenga, siendo una de las favoritas de todos los niños.

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En las últimas horas han comenzado a circular fotografías de lo que parece ser un evento exclusivo, donde el usuario de X identificado como @Buhtim_tg reveló el adelanto que Mattel prepara con nuevas figuras de la película de Las Guerreras KPop donde las líneas “Sleeplover” y “Light Up” se perfilan para ser una de las más buscadas y tomando como referencia las líneas que ya hemos visto, se espera que su precio ronde los $1,500 pesos en México.

Confirman el lanzamiento de nuevas muñecas de KPop Demon Hunters

Si hay algo que ha llamado la atención del público en general de esta película son los looks y diseños de los personajes, cosa que en esta nueva colección podremos seguir disfrutando, pues la historia se irá expandiendo poco a poco con este tipo de figuras completamente nuevas.

Dentro de estas nuevas colecciones destaca la línea llamada “Sleeplover”, (Pijamada) la cuál, como su nombre lo dice, podemos ver a Rumi, Mira y Zoey con su pijama, aunque bien sabemos que las tres juntas hacen todo, menos descansar…

Por otro lado, se reveló la serie “Light Up” (Iluminar), donde no solo contaremos con las tres integrantes de HUNTR/X, sino que también se suma Jinu con sus atuendos de civil y de combate, lo que podrá ampliar las horas de diversión.

Por si fuera poco, también se presentaron nuevos juguetes de Derpy, así como figuras de PollyPocket de Rumi, Mira, Zoey, Jinu y Derpy con pequeños llaveros.

|Imagen tomada de X (@Buhtim_tg)

¿Cuándo salen a la venta los nuevos juguetes de KPop Demon Hunters en México?

De momento no hay una fecha confirmada para que estos nuevos juguetes salgan a la venta al mercado, aunque una vez que han comenzado a hacerse públicos, se espera que sea antes de diciembre, ya que se acerca una de las temporadas donde hay mayor venta de juguetes en todo el mundo.