3 juguetes de Abby de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters para regalar a niños y niñas

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos más grandes que existe es el de Kpop Demon Hunters. La destacada película ha logrado tener un éxito global impresionante que sin duda alguna. Algunos de los personajes más famosos son los “Saja Boys”, mismos que interpretan la canción “Soda Pop”, es por eso que en esta ocasión te presentamos juguetes de “Abby”, uno de los integrantes de la boy band.

Puede interesarte: 7 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños a respetar a sus profesores

Kpop Demon Hunters: Juguetes de Abby de los Saja Boys para niños

Abby es uno de los personajes más queridos por todos los fans de la película. Cada uno de estos juguetes es original, divertido y muy creativo además de que incluso funciona como decoración perfecta para cualquier espacio.

Kpop Demon Hunters: Muñeco de plástico de Abby

Este muñeco es ideal para todos los fans de los Saja Boys y para quienes aman jugar con figuras de plástico. Esta pieza tiene piezas extra como diferentes caras ya que recordemos que Abby tiene “diferentes moods”, además de esto el juguete incluye manos en diferentes posiciones lago que hará que los niños se pongan creativos al momento de jugar. Es ideal para pequeños mayores de 4 años. Es importante que los padres supervisen el juego y así evitar que los niños quieran meter algún accesorio en su boca.

Juguetes de Abby, de Kpop Demon Hunters |Crédito: Sony Pictures | Mattel

Kpop Demon Hunters: Figura de LEGO de Abby

Esta figura es ideal para los amantes de los LEGOS. Esta en particular está inspirada en Abby, cuenta con su icónico outfits en el cual el personaje utiliza un sueter colorido y tiene el pelo teñido de color aqua. Este juguete es perfecto para que los niños imaginen miles de historias diferentes y se diviertan.

Kpop Demon Hunters: Funko de Abby, de Kpop Demon Hunters

Este idea es perfecta para todos los niños que aman los Funkos ya que este es de “Abby”, uno de los integrantes de “Los Saja Boys”, si bien algunos niños preferirán tenerlo como colección y decoración otros pueden sacarlo de su caja y jugar con él como cualquier otro muñeco de plástico.