4 juguetes miniatura de KPop Demon Hunters, para regalar a una fan de Las Guerreras KPop
Conoce algunos de los mejores juguetes miniatura de la película de KPop Demon Hunters ideales para regalar:
A más de un año del estreno de KPop Demon Hunters, poco a poco hemos visto llegar merch y uno de los más destacados son los juguetes de esta película, mismas figuras que todas las fans de esta peculiar historia quieren tener como parte de su colección.
Te puede interesar: 5 figuras de Baby Saja de Los Saja Boys para regalar a una fanática del estilo K-Pop
Como parte del furor de sus fans por Rumi, Mira y Zoey, te compartiremos una lista de figuras miniatura que no te puedes perder, pues son algunos de los juguetes más originales y especiales de Las Guerreras KPop que podrían ser ideales para regalar.
Juguetes miniatura de KPop Demon Hunters
Es importante mencionar que los juguetes miniatura inspirados en KPop Demon Hunters están diseñados como parte de series coleccionables sorpresa, así como llaveros y demás figuras especiales.
- Mattel KPOP Demon Hunters Hello Friend Mini Reveal: Esta línea de llaveros es ideal para tener todo el universo de la película de manera conjunta, pues son 13 modelos diferentes que puedes coleccionar, donde destacan las integrantes de HUNTR/X o los Saja Boys, así como algunos otros secundarios como las mascotas.
- Mattel KPOP Demon Hunters FOR the fans: Son figuras miniatura sorpresa que miden aproximadamente 4 pulgadas, mismos que cuentan con empaques temáticos de comiditas o fideos como los característicos noodles soda. Estos ncluyen accesorios temáticos y tarjetas coleccionables y los personajes como Rumi, Zoey, Mira o Jinu vienen con sus vestuarios de presentaciones como "How it's Done" o "Soda Pop".
- Funko Pop Mini Vinyl KPop Demon Hunters: Otras de las figuras coleccionables más buscadas son las de vinilo en formato miniatura con el estilo característico de los Funko, los cuáles están enfocadas en HUNTR/X y los miembros de Saja Boys (Jinu, Abby, Baby, Romance y Mystery) e incluso variantes especiales de los demonios de la cinta.
- Little People Collector KPop Demon Hunters: Un set diseñado para coleccionistas pues trae a Rumi, Mira y Zoey, las tres integrantes de HUNTR/X con sus icónicos vestuarios brillantes de la presentación de "Golden". Las figuras miden poco más de 2.5 pulgadas de altura y vienen en una caja temática con ventana expositora.