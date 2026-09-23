4 juguetes miniatura de KPop Demon Hunters, para regalar a una fan de Las Guerreras KPop

A más de un año del estreno de KPop Demon Hunters, poco a poco hemos visto llegar merch y uno de los más destacados son los juguetes de esta película, mismas figuras que todas las fans de esta peculiar historia quieren tener como parte de su colección.

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Como parte del furor de sus fans por Rumi, Mira y Zoey, te compartiremos una lista de figuras miniatura que no te puedes perder, pues son algunos de los juguetes más originales y especiales de Las Guerreras KPop que podrían ser ideales para regalar.

Juguetes miniatura de KPop Demon Hunters

Es importante mencionar que los juguetes miniatura inspirados en KPop Demon Hunters están diseñados como parte de series coleccionables sorpresa, así como llaveros y demás figuras especiales.

