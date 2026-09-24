CONFIRMADO: Anuncian el nuevo videojuego de KPop Demon Hunters GRATIS, conoce cuándo sale en México

Este jueves se anunció de manera sorpresiva el primer videojuego de la película de KPop Demon Hunters, noticia que ha dado mucho de qué hablar, pues en el último año esta película se ha vuelto una de las favoritas de tanto chicos y grandes, por lo que estamos emocionados de poder contar con más aventuras de Rumi, Zoey y Mira.

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De cara a la producción de la segunda película de Las Guerreras del KPop, se ha hecho oficial que esta película tendrá su primer título de videojuego oficial y lo mejor es que llegará de manera completamente gratis.

KPop Demon Hunters anuncia su videojuego, ¿Cuándo sale en México?

Los primero detalles que se tiene sobre este videojuego es que estará disponible en la app individual llamada Playground por parte de la plataforma de streaming roja, la cuál es completamente gratis en la App Store y Play Store, aunque solo lo podrán jugar quienes paguen su membrecía.

Dentro de esta podrás encontrar en la sección de videojuegos el nuevo “KPop Demon Hunters: Ready, Set Shine”, el cuál estará disponible a partir del próximo martes 29 de septiembre en México.

Es importante que sepas que esta app es independiente y está enfocada en juegos para dispositivos móviles y dirigida especialmente a niños menores de 8 años.

¿De qué tratará el videojuego movil KPop Demon Hunters: Ready, Set Shine”?

Por ahora, se espera que este nuevo título expanda un poco la historia de lo que vimos en pantallas sobre KPop Demon Hunters, pues estaría desarrollado de la mano creativa que llevó a la luz esta película que poco a poco ha comenzado a crear un universo conformado de más contenido.

Por otro lado, se sabe que este nuevo videojuego está diseñado para dispositivos móviles y que será apto para jugar sin necesidad de estar conectado a internet, además de que estaría dirigido principalmente a audiencia infantil.