4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a tus hijos a compartir y respetar las cosas de los demás
4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para aprender a compartir
Durante los primeros años de crianza, es importante ayudar a los niños a reflexionar sobre el valor de compartir y respetar las pertenencias de otras personas. Si buscas guiar a tu hijo sobre estos aspectos, estos 4 episodios de Macha y el Oso son ideales para abordar el tema de una manera práctica y sencilla.
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4 capítulos de Masha y el Oso pensados para enseñar a tu hijo a compartir y respetar a los demás
Es importante enseñar a los niños a compartir y respetar desde los primeros años de vida, pues ayuda a sentar las bases de la inteligencia artificial; además, fomenta su integración social y les permite ayudar a resolver conflictos de manera práctica.
Bluey - “El xilófono mágico” Temporada 1, episodio 1
Dentro de esta aventura, Bluey y Bingo discuten por compartir un xilófonomágico. Esta historia permite abordar con los niños aspectos como el aprender a respetar turnos, compartir y entender que jugar juntos requiere de acuerdos.
Bluey - “Tierra a la sombra” - Temporada 1, episodio 5
Durante una sesión de juego, Coco descubre que respetar las reglas puede hacerlo más divertido. Esta historia permite abordar que el compartir un espacio y un juego también implica aceptar límites y pensar en los demás, no solamente prestar objetos.
Masha y el Oso - “Un pariente lejano” - Temporada 1, episodio 15
La llegada de Panda provoca una competencia con Masha, pues ambos tienen dificultades para compartir. Este episodio permite abordar con los menores lo problemático que puede ser el convivir. Disfrutar si no se aprende a compartir.
Masha y el Oso - “Día de manualidades” - Episodio 131
Dentro de esta aventura, Masha utiliza distintos objetos para sus manualidades, incluyendo objetos que Oso ocupa para su pesca. Esta aventura es perfecta para abordar con los menores sobre preguntar antes de tomar las pertenencias de otra persona y respetar para qué las necesita.
Estos 4 capítulos son ideales para enseñar a tus hijos sobre la importancia de compartir y respetar las pertenencias de los demás, aspectos importantes y necesarios para un óptimo desarrollo.