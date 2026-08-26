3 figuras de LEGO ideales para regalar a tus hijos, especialmente si están por entrar a preescolar; desarrollarán su creatividad y motricidad

Es oficial, los niños y niñas están a punto de ingresar a la escuela, sin embargo existen regalos muy originales que puedes darles para que los infantes desarrollen habilidades que les servirán mucho a la hora de ingresar a las aulas. En esta ocasión te presentamos 3 figuras de LEGO ideales para que los niños que están a punto de ingresar a preescolar desarrollen su creatividad y motricidad.

LEGO: Figuras para regalar a tu hijo si está por entrar a preescolar

Estas figuras están inspiradas en películas animadas que han tenido mucho éxito a lo largo del tiempo por lo que son una gran opción. Por otro lado, algunas figuras cuentan con letras, lo que es ideal para que los niños aprendan el abecedario.

LEGO: Figuras para aprender el abecedario

Este lego, como su nombre lo indica, consiste en una figura ideal para que los pequeños aprendan el abecedario de manera fácil y creativa. La idea consiste en que los niños y niñas conecten el remolque al camión de juguete y ayuden a dos figuras de LEGO a cargar y descargar los bricks. Estas figuras son ideales para que los infantes reconozcan letras, aprendan colores y mejoren su motricidad fina. Por otro lado, los niños pueden crear fantásticas historias y jugar en compañía de sus padres u otros niños.

Lego de abecedario para niños |Crédito: LEGO

LEGO: Cars DUPLO Autolavado con el Rayo McQueen y Mate

Esta figura de LEGO es ideal para que los niños desarrollen sus habilidades de construcción, con esto no solo se divertirán sino que al llevar a cabo la actividad su motricidad mejorará ya que deberán poner mucho esfuerzo y paciencia al unir bloques. Por otro lado, desarrollarán la idea de la limpieza ya que el LEGO se basa en una autolavado donde el carro debe quedar reluciente. El regalo es perfecto para niños con edad de dos años en adelante además de que es ideal para los niños que aman a los personajes de Rayo McQueen y Mate.

LEGO de Cars |Crédito: LEGO

LEGO: Figuras para identificar emociones

Estas figuras de LEGO son ideales para que los niños no solo mejoren sus habilidades motrices sino que aprendan a reconocer diferentes tipos de sentimientos y emociones ya que a través de 5 figuras, que tienen expresiones faciales distintas, los niños descubrirán cómo se ven ciertas emociones. Este LEGO cuenta con 71 piezas y es ideal para niños de más de 3 años. Por otro lado, al ser muy colorido, llamará mucho la atención de los infantes.