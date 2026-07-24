Spider-Man-Brand New Day: 4 figuras de LEGO ideales para regalar a niños previo al estreno de la película, favorecen el pensamiento lógico

Es oficial, estamos a tan solo cinco días de que se lleve a cabo el gran estreno de una de las cintas más esperadas del UCM, así es, estamos hablando de Spider-Man-Brand New Day, la nueva película protagonizada por Tom Holland. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 figuras de LEGO ideales para que obsequies a niños amantes del icónico Hombre Araña.

Spider-Man-Brand New Day: Figuras de LEGO para regalar a niños amantes del Hombre Araña

Estas figuras son ideales para niños de diversas edades por lo que contarás con diversas opciones. Armar estas figuras hará que los niños desarrollen habilidades como el pensamiento lógico, mejoren su concentración y aumenten su tolerancia a la frustración.

Spider-Man: Figura de LEGO de El Hombre Araña

Esta figura es ideal para niños mayores de 12 años ya que la figura incluye 813 piezas. Armar este lego puede ser una actividad ideal para armar entre varios niños o bien, pueden armarlo con ayuda de un adulto. Esta figura puede moldearse de diversas formas ya que el personaje puede estar en diversas posiciones. Esta opción es ideal para decorar cualquier espacio así como para que los niños jueguen.

Spider-Man: Figura de LEGO de barco

Esta figura es perfecta si el niño al que le vas a obsequiar la figura es amante de los barcos ya que el lego consiste en una figura de Spider-Man en un barco. La figura es ideal para niños mayores de 4 años y cuenta con 201 piezas. Es importante que esta actividad sea supervisada por un adulto para evitar accidentes.

Figuras de LEGO de El Hombre Araña|Crédito: LEGO

Spider-Man: Figura de LEGO en forma de transformer

Este lego es perfecto para los niños que aman las figuras de transformers y que también son fans de Spider-Man ya que la figura consiste en una de el Hombre Araña con una estructura de transformer ya que el cuerpo es grande y alto mientras que la cabeza es pequeña. Este lego es ideal para niños mayores de 12 años.

Spider-Man: Figura de LEGO de edificios con más personajes

Esta figura es ideal para los niños que aman a todos los personajes involucrados en las películas de Spider-Man ya que los incluye. Es ideal para niños mayores de 8 años y cuenta con 394 piezas por lo que seguro los pequeños pasarán muchas horas armando la divertida figura.