6 capítulos de Paw Patrol con dinosaurios, para ver antes del estreno de Paw Patrol: The Dino Movie

Aunque la nueva película Paw Patrol: The Dino Movie promete ser épica e inolvidable, no es la primera vez que la Patrulla de Cachorros se encuentra con dinosaurios y tiene aventuras con ellos. A continuación te decimos algunos de los mejores capítulos de Paw Patrol para ver en estos días antes de ir al cine.

Recordemos que la nueva película tiene su estreno oficial en México para el 13 de agosto. ¡Todavía tienes tiempo para prepararte con tus hijos!

6 capítulos de Paw Patrol para ver antes de la película Paw Patrol: The Dino Movie

|Crédito: Spin Master

1. "Los cachorros y los huevos perdidos"

Este es el primer capítulo en el que vemos a Rex, el cachorro que puede comunicarse con los dinosaurios y servir como intérprete con el resto de la Patrulla. El episodio de Paw Patrol trata sobre la búsqueda de unos huevos de braquiosaurio robados por el alcalde Humdinger.

2. "Los cachorros salvan a un pterodáctilo"

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Se trata de un capítulo especial por sus criaturas voladoras. Aquí, un pterodáctilo de nombre Maverick necesita rescate tras haberse lastimado un ala y quedado expuesto ante los velociraptors.

3. "Los cachorros salvan a un T-Rex", de los mejores capítulos de Paw Patrol antes de la película Paw Patrol: The Dino Movie

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Es un episodio cargado de acción, donde un bebé T-Rex está perdido en la naturaleza y los cachorros deben encontrarlo; en el camino se encuentran con terreno difícil de navegar y plantas amenazantes, pero por suerte para ambos obstáculos están preparados. Es uno de los mejores capítulos de Paw Patrol para ver antes de la película.

4. "Los cachorros salvan a un estegosaurio bebé"

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Un capítulo especial, lanzado de manera independiente, donde la irresponsabilidad del alcalde Humdinger pone en peligro a una cría de estegosaurio; es entonces que la Patrulla de Cachorros debe intervenir para reestablecer el orden.

5. "Los cachorros salvan a un 'humdinosaurio'"

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Una vez más, el alcalde Humdinger es un agente de caos en este capítulo de dinosaurio. Lo que comienza con un fraude involucrando a un dinosaurio robótico, termina en una auténtica aventura jurásica.

6. "Los cachorros salvan a un triceratops fuera de control"

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Este episodio sirve como un excelente ejemplo acerca del respeto a la naturaleza y los hábitats, aunque se trate de una fantasía con dinosaurios. Aquí, un triceratops se asusta por una cámara y crea un verdadero desastre con el cual los cachorros deben lidiar. Es una gran opción para ver antes de Paw Patrol: The Dino Movie.

