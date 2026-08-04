Los 4 sets de juguetes de Peppa Pig Bluey más populares de la temporada; son accesibles y divertidos

Si tienes niños en casa, lo más probable es que hayas oído hablar alguna vez sobre Peppa Pig o Bluey, pues hoy en día son dos de las caricaturas más populares gracias a la manera en que abordan problemas del día a día y por el tacto que tienen para conectar con estos en cada aventura.

Te puede interesar: 4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ que enseñan a los niños que equivocarse también es aprender

Aunque si bien ambas son distintas en la manera en que abordan los temas, su encanto les ha valido para hacerse dos de los programas infantiles más vistos de los últimos años, por lo que cada niño quisiera tener sus sets de juguetes para seguir con las horas de diversión con los personajes favoritos de estos, por lo que te contaremos cuales están en tendencia y que son accesibles.

Juguetes de Peppa Pig para todos los niños

Dentro de la caricatura de Peppa Pig, tenemos a algunos de los personajes principales como Peppa, George y sus padres así como a sus amigos Suzy, Danny o Rebecca.

Figuras individuales: Algunos de los juguetes de Peppa Pig más accesibles pueden ser las minifiguras individuales, mismas que tienen precios cercanos a los $100 pesos, donde podrás encontrar a los personajes principales.

Sets de juego: También puedes encontrar algunos sets con dos o más personajes así como más accesorios de la caricatura que rondan entre los $389 y los $467 como lo son el Setl del Gran Auto de la Familia o el Estuche con toda la familia , dependiendo las líneas, materiales y accesorios extras que prefieras.

|Panadería

Juguetes de Bluey para todos los niños

En el programa de Bluey, podemos verla junto a su hermana Bingo y sus padres, Bandit y Chilli así como sus amigos enfrentando nuevas aventuras, aunque la historia mayormente se centra en ellos.

Hay juguetes de Bluey que incluyen figuras que rondan los $150 pesos así como sets temáticos con mayores accesorios.

Otra gran alternativa son los sets de 4 piezas, donde prácticamente se incluye a los personajes más recurrentes del programa, como el Set Bluey & Friends el cuál ronda los $410 pesos o las alternativas de LEGO, que rondan los $300.