ÚLTIMA HORA: Muere querida actriz de Spider-Man: No Way Home a causa de un derrame cerebral

En la última hora se dio a conocer la muerte de Mary Rivera, quien participó en Spider-Man: No Way Home como la abuela de Ned. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la actriz falleció tras sufrir un derrame cerebral.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Mary Rivera, quien participó en Spider-Man: No Way Home?

De acuerdo con lo que se ha dado a la actriz Mary Rivera, quien participó en Spider-Man: No Way Home, quien tuvo una participación como la abuela de Ned, falleció a los 82 años, tras sufrir un derrame cerebral. La familia dio a conocer que los médicos advirtieron que su estado era extremadamente delicado, lo que orilló a la familia a decidir retirarle el soporte vital.

La familia declaró a TMZ que la querida actriz y protagonista de una de las escenas más memorables de la película, que Mary sufrió un derrame cerebral, y que los médicos señalaron que, de salir del coma, su pronóstico no sería bueno. De la misma manera, se señaló que la actriz Mary falleció el 15 de abril en Honolulu, para posteriormente ser incinerada.

¿Cuál fue la participación de Mary Rivera, quien participó en Spider-Man: No Way Home?

Mary Rivera dio vida a Lola, la abuela filipina de Ned Leeds, quien es el mejor amigo de Peter Parker, interpretado por Jacob Batalon. No obstante, a pesar de contar con un papel breve en la película, este se volvió memorable entre los fans gracias a la divertida escena en la que recibe a los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire en su casa mientras les pide que limpien las telarañas del techo.

¿Cuánto dinero generó Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se consolidó como uno de los fenómenos comerciales más importantes, al recaudar un total de 1,921,847,111 dólares en la taquilla mundial, lo que le permitió entrar en el puesto 7 al top 10 del ranking de las películas más taquilleras de todos los tiempos.