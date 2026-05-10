7 juguetes ideales y baratos de Dragon Ball para regalar a chicos y grandes

Aunque el Día del Niño ya pasó, no existe una fecha correcta para poder darle un obsequio, y si eres fanático de Dragon Ball o si conocer a alguien que es fanático de esta historia, aquí te diremos cuáles son los 7 juguetes ideales y baratos para poder regalar, cuestan menos de 600 pesos y tienen una calidad muy alta.

Apenas hace unos días se dio a conocer que, posiblemente se dé una nueva historia de Dragon Ball, y aunque no hay una fecha exacta, se dice que, los títulos que vienen en caminos son: La Saga de Moro y El Arco de Granola. También se encuentra en desarrollo la parte del Ultra Ego de Vegeta, la cual se dice que tendría por lo menos 50 capítulos.

¿De qué trata el proyecto de Beerus?

Por otro lado, existen buena noticia para los fanáticos de Goku, y es que en los últimos días se dio a conocer el anuncio sobre Dragon Ball Super: Beerus; donde ya se tiene un primer poster, teaser y una nueva manera de animación, además todo apunta a que será una reinterpretación de la famosa Batalla de los Dioses con una calidad visual mejorada.

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7 juguetes baratos de Dragon Ball que son ideales para regalar a chicos y grandes

Goku con Ultra Instinto

Dragon Ball Super Goku Ultra Instinct Silver Dragon Ball Evolve Figura de 5", Goku Ultra Instinct Plata.

|Crédito: Bandai

Vegeta

Dragon Ball Evolve Vegeta de 5" Figura articulada de acción de 5" muñeco para niños Original de Bandai.

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Gogeta Super Saiyajin nivel Dios

Dragon Ball Super Super Saiyan God Super Saiyan GOGETA Dragon Ball Evolve Figura articulada de acción de 5" muñeco posable para niños.

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Bills

Dragon Ball Super Bandai México Beerus Bills Dragon Ball Evolve Figura articulada de acción de 5" muñeco posable para niños.

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Domino Dragon Ball edición especial

Novelty Corp - Domino Dragon Ball Z 28 FICHAS, EDICION Especial.

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Trunks vs Zamasu

Dragon Ball Super Future Trunks vs Fusion Zamasu Dragon Stars Battle Pack Figuras de 6.5" Originales de Bandai.

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Goku, Vegeta y Freezer

Dragon Ball Z - Goku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Frieza 4th Form - Pack 3 Figuras de Acción Articuladas 5 Pulgadas con Base - Coleccionable Anime Ideal para Regalo.