Los 4 mejores capítulos de Pocoyó ideales para ver con tus hijos

La serie de Pocoyó es una de las series más divertidas y populares entre los niños, dicha caricatura la pueden ver niños de 2 a 5 años de edad, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 4 capítulos ideales para verlos con tus hijos, son los más divertidos y tiernos que puedes disfrutar con los más pequeños en el fin de semana.

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¿Quiénes son los personajes de Pocoyó?

Pocoyó

Nina

Elly

Pato

Marciano Furioso

Valentina

Pajaroto

Pulpo

Loula

4 capítulos tiernos e ideales de Pocoyó para ver con tus hijos

Capítulo 13 de la temporada 4: La Clave de los Siete Colores

Uno de los capítulos de Pocoyó más tiernos e ideal para ver con tus hijos es el que se titula: “La Clave de los Suerte Colores”. Este es un episodio de las temporadas más recientes y se destaca gracias a que su imagen visual es muy llamativa, pero de igual forma vemos cómo es que los personajes exploran un mundo de música y color; además tienen una esencia educativa que se centra en la exploración y sobre el descubrimiento de su protagonista.

Capítulo 24 de la temporada 2: El restaurante de Pocoyó

Este es uno de los capítulos más divertidos gracias a la interacción que tienen los personajes de esta serie; por ejemplo: Pocoyó pone un restaurante y Elly es una de sus clientas más exigentes. En este episodio se puede disfrutar de un gran ejemplo de juego simbólico y se centra en cómo se pueden manejar algunas situaciones cómicas de cuando las cosas no salen tan bien o cómo se esperaban.

Capítulo 4 de la temporada 1: “¡Silencio!”

En este capítulo vemos cómo es que Pato intenta dormir, pero Pocoyó no lo deja y hace todo tipo de ruidos con distintos instrumentos; este apartado es ideal para enseñarles a los más pequeños el respeto al descanso de otras personas y de igual manera el contraste que hace el ruido con el silencio, este es un episodio que es de los más divertidos ideales para ver con tus hijos.

Capítulo 10 de la temporada 2: Poczilla

Terminamos con este capítulo muy divertido donde Pocoyó está jugando en una ciudad que está hecha de construcción y se imagina que es un bebé gigante; dicho apartado es bastante llamativo debido a que, ayuda a que los niños puedan entender varios conceptos básicos de espacio y además sobre la importancia de tener cuidado y respeto con las creaciones de los demás.