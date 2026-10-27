Masha y el Oso, Bluey, 44 Gatos y más: dónde ver GRATIS y online el maratón especial de Halloween, para disfrutar durante el megapuente de Día de Muertos 2026

Estamos en una de las semanas más esperadas del año, pues sí, este fin de semana es Halloween, por lo que oficialmente estamos en la spooky season y como queremos consentir a los más chicos, te compartiremos todo lo que debes de saber sobre el maratón de Halloween de este megapuente de Día de Muertos con algunas de las caricaturas favoritas de los más chicos.

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Masha y El Oso, Bluey y 44 Gatos son algunas de las caricaturas infantiles favoritas de todos los niños, por lo que este maratón será uno de los más esperados del año, pues son algunos de sus personajes favoritos, el cuál además de seguir por Azteca 7, también podrás ver de manera online gratis en nuestro sitio web oficial esta semana del lunes 26 al jueves 29 de octubre.

A qué hora es el maratón de Halloween de Masha y El Oso, Bluey, 44 Gatos y más caricaturas infantiles de manera online

La diversión comienza desde muy temprano, pues en punto de las 6:00 am con 44 Gatos , en donde podremos ver a Lampo, Milady, Pilou y Meatball divertirse con una temática única propia de esta temporada.

, en donde podremos ver a Lampo, Milady, Pilou y Meatball divertirse con una temática única propia de esta temporada. Los Turbozaurs se apoderarán de tu pantalla a las 7:00 am , donde de la mano de Peter, Katie y Floriano llegará el escuadrón de dinosaurios más querido de la televisión.

se apoderarán de tu pantalla a las , donde de la mano de Peter, Katie y Floriano llegará el escuadrón de dinosaurios más querido de la televisión. Más tarde, a las 7:30 am Gigantosaurus llegarán con Rocky, Bill, Tiny y Mazu con aventuras que ningún niño se querrá perder gracias a lo divertidas que estas son.

llegarán con Rocky, Bill, Tiny y Mazu con aventuras que ningún niño se querrá perder gracias a lo divertidas que estas son. Podrás ver los capítulos especiales de Bluey de Halloween a las 8:00 am , en donde podrás ver a Bluey, Bingo, Bandit, Chilli y sus amigos prepararse para estos días que mucha emoción generan dentro de grandes y chicos.

, en donde podrás ver a Bluey, Bingo, Bandit, Chilli y sus amigos prepararse para estos días que mucha emoción generan dentro de grandes y chicos. Finalmente Masha y El Oso traerán aventuras tenebrosas a las 8:30 am, donde más vale no perder la calma, pues aunque es un especial de Halloween, este será más que amigable con los más chicos.

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Cómo ver el especial de Halloween de Masha y El Oso, Bluey, 44 Gatos y más caricaturas en línea y gratis

Como sabrás, nosotros llevaremos gratis hasta tu hogar los mejores capítulos de estas caricaturas, aunque si no podrás estar en casa, recuerda que puedes seguirlo a través de nuestro sitio web oficial de Azteca 7, en donde en la sección de KidSiete podrás tener acceso a la programación en vivo.