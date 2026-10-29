Masha y el Oso: Las historias espeluznantes de Masha

Había una vez un niño que todo el tiempo jugaba videojuegos; si salía con sus padres, se ponía a jugar a que acababa con terribles monstruos en el espacio, o cabalgando a caballo; cuando regresaba de la escuela, también se ponía a jugar y sus papás no lo encontraban por ningún lado, pero una noche el niño soñó con todos esos monstruos a los que cazaba en su computadora, celular o tablet, y esos monstruos lo querían cazar así como él lo hacía con ellos…