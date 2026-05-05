4 Capítulos divertidos de Masha y El Oso para disfrutar el Día de las Madres con los más pequeños de la casa

Es oficial, estamos a días de una gran celebración anual; el 10 de mayo, fecha en la que se celebra a las madres, es por eso que en esta ocasión te presentamos un plan muy divertido para hacer ese día; un maratón con los mejores episodios de una de las caricaturas favoritas de todos los niños: Masha y El Oso. Son episodios que te harán pasar un gran momento a ti y a todos los pequeños.

Mejores Episodios de Masha y El Oso

Masha y El Oso es una serie animada infantil que se estrenó el 7 de enero de 2009 en Rusia, sin embargo ha tenido un gran recibimiento por parte del público en todas partes debido a que tiene como protagonistas a dos personajes entrañables; Masha, quién es una niña con mucha energía y curiosidad en busca de aventuras mientras que Oso es un un ex-artista de circo y busca la paz en el bosque, sin embargo compartirá momentos muy divertidos con Masha. Está caricatura toca temas como la amistad, la empatía y las relaciones sanas. A continuación te presentamos los 4 mejores capítulos de esta serie para disfrutar el próximo 10 de mayo.

Capítulo de Masha y El Oso: Flores impresionantes

Si eres amante de la jardinería amarás este episodio ya que se centra en las flores. En este capítulo Oso tratará de detener el crecimiento de flores en su jardín ya que entre más las corta, más emergen. Sin embargo, para Masha eso será motivo de celebración y vivirán una gran aventura.

Capítulo de Masha y El Oso: Noche de espantos

Este episodio es ideal para los niños que suelen tener temor luego de ver una película de terror ya que en esta ocasión Masha será víctima del miedo luego de ver una cinta que le causó miedo. Sin embargo, Oso estará ahí para acompañarla durante la noche. Este capítulo explora el tema de la búsqueda de la tranquilidad.

Capítulo de Masha y El Oso: Factor de crecimiento

Este episodio muestra el deseo de Masha por crecer de manera rápida. Su deseo surge luego de ver que la bebé Rosy ha crecido considerablemente, sin embargo, ella no lo ha hecho por lo que decide tomar pastillas que Oso tiene en su laboratorio. El problema comenzará cuando el tamaño de Masha rebase cualquier altura que pudo haber imaginado.

Capítulo de Masha y El Oso: El día de un Dragón

Este capítulo muestra un tema muy importante: el trabajo en equipo así como el valor de la sana convivencia pues en este episodio el personaje de pingüino visita a Masha y ambos buscan jugar a la princesa y el dragón. Sin embargo, necesitarán la ayuda de Oso y Rosy para llevar a cabo el juego divertirse.

¿Dónde ver Masha y El Oso?

Esta increíble caricatura animada para niños podrás disfrutarla a través de la señal de Azteca 7 así como el sitio web, todo de manera completamente gratis y desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que desees.