Masha y el Oso | Encuéntrame si puedes
Masha quiere jugar a las escondidas, pero Oso tiene otros planes en mente. Sin embargo, contradecir los deseos de Masha podría ser muy peligroso.
Oso está muy tranquilo en su casa, se prepara un té y decide sentarse en su sofá a resolver crucigramas. Está pasando un día a gusto, con sus reglas y sus tiempos. Sin embargo, de un momento a otro llega Masha y él finge dormirse para que no lo moleste, pero Masha quiere jugar a las escondidas y hace que Oso acepte jugar. Él intenta hacer todo lo posible para poder seguir respondiendo sus crucigramas a escondidas de Masha.