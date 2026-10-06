Masha y el Oso | Fiebre de Baile

Panda llegó de visita. Masha no puede dejar de perseguir y molestar a Panda, aunque Oso se lo pida. Rossi, por su lado, aprendió a bailar y se siente listo para tener estudiantes y dar clases de baile. Rossi visita a todos sus amigos, pero nadie quiere ser estudiante de baile, hasta que llegó a casa de Oso. Para descansar de los niños traviesos, Oso los pone a tomar clases de baile con Rossi mientras él prepara todo para que puedan dar un asombroso show de baile.