Masha y el Oso | Había una vez

El amor está en el aire, todas las ranitas tienen pareja, excepto una. Oso fue a la laguna donde se encuentran las ranitas para tomar unas fotografías. La ranita se enamoró de Oso en el momento que lo vio. Oso se encuentra un bote y planea una cita con su amiga y la ranita sufrió una decepción amorosa. Masha tiene una obra que habla sobre el amor que salvó el día.