Masha y el Oso | La Avena de Masha

Oso quiere terminar una partida de ‘Damas Chinas’, pero Masha está más traviesa que de costumbre. Oso le presta juegos y juguetes y nada funciona, así que decide dejarla sola en casa jugando. A Masha le da mucha hambre y decide preparar la mejor avena del mundo. Masha abusa de los ingredientes y la olla tiene cada vez más y más avena. En un intento de que Oso no se dé cuenta, Masha hace comer a todos los animales un poco de la avena que preparó, pero no es suficiente.