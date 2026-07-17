Llegó el fin del ciclo escolar en educación básica, por lo que los niños tendrán casi un mes de vacaciones, tiempo en el que los padres tendrán la complicada tarea de mantenerlos activos, pero sobre todo aprendiendo, como lo pueden hacer con las series animadas de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim', las cuales tienen 5 capítulos divertidos y entretenidos, como lo son estos 4 episodios de 'Cleo y Cuquín' que ayudan a desarrollar la honestidad.4 episodios de 'Cleo y Cuquín' que ayudan a desarrollar la honestidad.

De acuerdo con un artículo de la Academia Americana de Pediatría, en estas vacaciones de verano se recomienda optar por programas con historias comprensibles y personajes positivos como lo son los de la caricatura Paw Patrol, que enseñan trabajo en equipo y solidaridad. Es por ello que estas series animadas son buena opción y se pueden ver en la señal de Azteca 7 u otros servicios de streaming.

‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim': 5 capítulos divertidos y entretenidos para que tu hijo los vea en vacaciones|Panadería

Los capítulos divertidos para ver en vacacione

1. La receta perfecta: Masha intenta preparar comida junto al Oso y descubre que seguir instrucciones resulta importante para alcanzar un buen resultado. El capítulo muestra cómo la paciencia y la colaboración ayudan a resolver problemas cotidianos.

2. ¡A pescar! Masha acompaña al Oso durante una jornada al aire libre. La aventura tiene escenas relacionadas con la naturaleza, la convivencia y el trabajo en equipo, elementos frecuentes dentro de la serie.

3. Día de lavado: Las tareas domésticas provocan una serie de situaciones inesperadas. A través del humor, la historia presenta la importancia del orden y del cuidado de los objetos personales.

4. Lavarse las manos: Plim Plim enseña mediante canciones la importancia de este hábito para prevenir enfermedades. Cabe destacar que el lavado correcto de manos escuna de las medidas más eficaces para reducir la propagación de virus y bacterias

5. Compartir es divertido: El episodio muestra situaciones relacionadas con la amistad, la cooperación y el respeto hacia los demás.

Esta práctica permite conversar sobre las historias, responder preguntas y relacionar las situaciones de los personajes con experiencias de la vida diaria.