4 películas de Halloween para niños de 5 a 8 años; perfectas para ver este megapuente de Día de Muertos 2026

La Noche De Brujas llegó acompañada de un megapuente por el Día de Muertos y qué mejor manera de disfrutarlo que con un buen maratón de películas de Halloween. Si en casa tienes a unos pequeños amantes de la spooky season a continuación, te compartimos 4 cintas que no puedes dejar pasar este fin de semana; son perfectas para niños de entre 5 a 8 años.

También te puede interesar: 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar con los niños sobre el miedo a estar solos

1. Casper (1995)

Una de las mejores películas de Halloween para niños pequeños. Si bien la atmósfera de la mansión es un poco tenebrosa, las aventuras de Casper y compañía sacarán más de una risa a ese pequeño que tienes en casa. La cinta está disponible en Disney+.

2. Halloweentown (1998)

¿Quién no ha querido visitar Halloweentown después de ver esta película? Sin duda, se trata de una de las cintas más emblemáticas de Disney. La película sigue a una pequeña niña que descubre que es bruja, mientras se adentra en una ciudad en la que todos los días es Halloween. La película también está disponible en Disney+.

3. Monsters, Inc. (2001)

Si lo que buscas en un clásico infantil lleno de comedia y humor, pero con ese ligero toque de sustos, Monsters, Inc es la elección ideal. La cinta sigue a uno de los mejores asustadores en el mundo de los monstruos, cuya vida cambia por completo al encontrarse con una pequeña niña. Puedes disfrutar de ella en Disney+.

4. Hotel Transilvania (2012)

Una de las preferidas por los más pequeños. Y no es por nada, pues se trata de una opción verdaderamente divertida. La película sigue a Drácula y su pequeña hija Mavis, quienes viven en un castillo, acompañados de varias criaturas monstruosas. No obstante, todo cambia cuando la pequeña Mavis se enamora de un humano. La película puede verse en Disney+.

¿Cuándo es el megapuente de Día de Muertos?

El megapuente de Dïa de Muertos 2026 arranca este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, regresando a las actividades regulares hasta el martes, 3 de noviembre.