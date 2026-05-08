Los mejores capítulos de la caricatura Barbie Life in the Dreamhouse para ver en familia
Hacer un maratón de los capítulos de Barbie Life in the Dreamhouse con palomitas de vez en cuando también es una gran actividad para hacer con tus hijos.
Aunque la mayoría de programas animados están pensados para niños y niñas, eso no significa que su contenido no pueda ser entretenido para los demás. Por ejemplo, hay capítulos de Barbie Life in the Dreamhouse que tiene momentos ingeniosos y enseñanzas que vale la pena ver en familia para pasar un rato agradable, incluso estando frente a la TV.
Los 7 mejores capítulos de Barbie Life in the Dreamhouse para hacer un maratón familiar
- Party Foul. La vida de Barbie no siempre es tan perfecta como parece y este episodio demuestra muy bien que cuando algo sale mal, tampoco es lo peor que puede pasar. La historia trata de una fiesta que termina siendo caótica y tiene momentos divertidos que seguro te sacarán una risa.
- Pet Peeve. Si tienes mascotas en casa, entonces este es uno de los capítulos de Barbie Life in the Dreamhouse que más te gustarán porque los animalitos son los protagonistas. Muestra las travesuras que hacen cuando creen que nadie los está viendo y te llenarán de ternura sus reacciones.
- Best Friends Forever. En caso de que tus hijos o sobrinos estén en esa etapa donde van descubriendo la magia de la amistad, este episodio es una excelente alternativa para darles un ejemplo de cómo son las mejores amigas. Es ideal para verse en familia porque aprenderán el valor de estos vínculos mientras se entretienen.
- Fashion Show. No se puede hablar de Barbie sin mencionar al mundo de la moda, pues ella es una aficionada rotunda y por eso siempre luce fabulosa. Así que este es uno de los episodioss más divertidos y ligeros de ver para un maratón familiar.
- Ken-tastic, hair-tastic. De todos los personajes que componen la fantasía de la muñeca más famosa del mundo, Ken es quizá uno de los más importantes. Y este es uno de los capítulos de Barbie Life in the Dreamhouse que se trata de él y su increíble hazaña por tratar de probar un nuevo look.
- Closet Princess. A las niñas y niños les fascinan todos los accesorios que los juguetes traen y con Barbie es garantía de que serán sorprendentes. Así que en este episodio muestran parte del enorme clóset que tiene, pero con un toque muy ligero que resulta divertidísimo para todos.
- Dreamhouse Crashers. La casa de Barbie Life in the Dreamhouse se vuelve un caos cuando comienzan a llegar visitas inesperadas y todo se sale de control. Este es uno de los capítulos de caricaturas que más los hará reír porque hay situaciones inesperadas y chistes, solo para mostrar que las cosas siempre tienen una solución.