5 sets de LEGO perfectos para celebrar el Mundial 2026 e incentivar el pensamiento lógico en los niños

Nos encontramos ante el evento más grande e importante del fútbol a nivel mundial; así es, hablamos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 sets de LEGO con esta temática para que los pequeños puedan armarlos.

Mundial 2026: Sets de LEGO ideales para niños

Armar figuras de LEGO es una de las actividades más favorables para los niños debido a que los pequeños desarrollan la motricidad, se mejora la concentración y el pensamiento lógico además de que en temas personales les ayuda a la tolerancia a la frustración y mejora su autoestima y confianza una vez que logran completar sus figuras.

Set de LEGO: Cristiano Ronaldo: Fenómenos del Fútbol

Este LEGO está inspirado en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo; así es, hablamos de Cristiano Ronaldo, jugador con el número 7 de la Selección de Portugal. La figura cuenta con más de 400 piezas y es ideal para niños mayores de 10 años. Es una de las piezas más originales ya que cuenta con la figura “SIUU” y “CR7”.

Set de LEGO: Lionel Messi: Fenómenos del Fútbol

Este set de lego está inspirado en el ganador de 8 balones de oro; así es, hablamos de la leyenda Lionel Messi, el futbolista con el número 10 de la Selección Argentina. Este LEGO cuenta con 500 piezas y los niños mayores de 10 años pueden armarlo. La figura incluye un balón, la palabra “Messi”, un jugador y el número 10 en tamaño grande.

LEGO de Messi y Cristiano Ronaldo|Crédito: LEGO

Set de LEGO: Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA

Este set sin duda es uno de los favoritos de muchos niños ya que es el trofeo de la Copa del Mundo. Es ideal para niños mayores de 12 años y el LEGO incluye 2842 piezas. Debido a que son muchas piezas, puedes organizar una reunión con deliciosos snacks para armar cada bloque en familia.

Set de LEGO: Balón de fútbol

Si hablamos de fútbol es claro que el balón no puede quedar fuera, por lo que armar un set de LEGO con esta figura es ideal para que los pequeños puedan construirlo. Es ideal para niños mayores de 10 años y cuenta con 1498 piezas. Una vez terminado funciona muy bien como decoración para cualquier habitación o repisa.

LEGO Estadio del Real Madrid y Balón de fútbol|Crédito: LEGO

Set de LEGO: Estadio del Real Madrid – Santiago Bernabéu

Por otro lado, los lugares en los que se llevan a cabo los partidos de fútbol no pueden quedar fuera, es por eso que una de las opciones ideales para que los niños armen es el de el Estadio del Real Madrid (Santiago Bernabéu). Este LEGO cuenta con 5876 piezas por lo que es probable que se requieran varias horas para terminar de construirlo.