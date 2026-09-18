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5 muñecos de Jinu de los Saja Boys para regalar a un niño

Juguetes K-Pop. 5 muñecos de Jinu de Saja Boys que todo niño fan querrá tener.

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|Netflix TikTok /j0vwx /Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Los juguetes han sido, son y serán un objeto fundamental en el crecimiento de los niños, su entretenimiento y la alimentación de su imaginación. Todos hemos soñado alguna vez con un juguete en especial y conseguirlo es una de las alegrías más grandes.

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En la actualidad, la industria del juguete se ha maximizado teniendo en cuenta los avances de la tecnología, los requerimientos variados de la sociedad y el impulso de las series y películas. En este punto, hoy la mirada se posa sobre el filme Las guerreras K-pop y en especial en los juguetes relacionados con uno de sus personajes.

Saja Boys versión juguete

Dentro de Las guerreras K-pop existe una banda de K-Pop conocida como Saja Boys y que se caracteriza por combinar la estética, musicalidad y coreografías típicas de las agrupaciones de ídolos coreanos.

@ilvesxa_ golden by the saja boys 😭😭💛 it's so good creditos to @/SilentHum in youtube #kpopdemonhunters #kpopdemonhuntersnetflix #golden #sajaboys #animation ♬ sonido original - lovr

Entre sus integrantes se encuentra Jinu, el líder visual de la agrupación que ha despertado el interés y el fanatismo de millones de espectadores. Es por eso que regalar un juguete de Jinu es una opción genial para sorprender a un niño.

Los mejores muñecos de Jinu

En este marco, a continuación se detallan los 5 muñecos de Jinu de los Saja Boys que son ideales para regalar a un niño:

1. El KPop Demon Hunters Muñeco Saja Boys Jinu es ideal para niños que aman los juguetes de moda, destacando por su look de 'Soda Pop' con vaqueros y gafas rosas.

KPop Demon Hunters Muñeca Saja Boys Jinu - eBay (2).jpg
|eBay

2. El Jinu de Saja Boy K Pop Demon Hunter Muñeco ofrece una versión en impresión 3D con un concepto oscuro y detallado perfecta para exhibir o coleccionar.

Jinu de Saja Boy K Pop Demon Hunter Muñeco - Mercadolibre.jpg
|Mercadolibre

3. El Muñeco Artesanal Jinu K-pop Compatible Saja Boy Hunters 3d incluye cabeza y cuerpo articulados con base de apoyo para jugar y posar fácilmente.

Muñeco Artesanal Jinu K-pop Compatible Saja Boy Hunters 3d -Mercadolibre.jpg
|Mercadolibre

4. El Peluche Mediano Saja Boys Demon Hunters Niños Juguete Jugar es perfecto para niños pequeños al ser una opción suave de tela ideal para acompañar a la hora de dormir.

Peluche Mediano Saja Boys Demon Hunters Niños Juguete Jugar - Mercadolibre.png
|Mercadolibre

5. El Funko Pop Kpop Demon Hunters Saja Boys Jinu Personalizado es una figura en estilo chibi hecha en resina de alta definición excelente para decorar repisas o escritorios.

Funko Pop Kpop Demon Hunters Saja Boys Jinu Personalizado - Mercadolibre.png
|Mercadolibre