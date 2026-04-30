No solo el 30 de abril; 5 actividades que puedes GRATIS para celebrar el Día del Niño este megapuente en CDMX
¿Sin planes para esta semana de Megapuente? Estas son las MEJORES actividades para celebrar el Día del Niño en la CDMX:
Este 30 de abril se está celebrando el Día del Niño en México y ya sea que tengas hijos o quieras celebrarte a ti mismo y tus amigos esta fecha tan especial, te dejaremos una lista de actividades que podrás hacer de manera completamente gratis en la CDMX en estos días.
Aunque este Día del Niño cae en jueves, todo parece indicar que será un gran fin de semana, pues este año se junta con el “megapuente”, lo que te dará varios días para que puedas hacer varios planes y disfrutes al máximo las actividades de esta temporada tan especial y sí, para buenas noticias, son actividades para todas las edades.
Actividades para hacer del Día del Niño esta semana
- Concierto de 31 Minutos en el Zócalo: Sí, esta es la primera parada el mero 30 de abril, donde Tulio Triviño y compañía estarán presentando Radio Guaripolo 2 en un concierto imperdible.
- Rodada Nocturna: El viernes 01 de mayo habrá una rodada nocturna en bicicleta con en homenaje a Francisco GAbilondo Soler, el creador de Cri-Cri, misma que patria del Monumento a la Revolución en punto de las 8:30 pm.
- Evento Disney Jr: En Parque La Mexicana estarán llevando a cabo actividades recreativas y proyecciones de películas de Disney este 01 y 02 de mayo de 11:00 a 18:00 hrs, por lo que te sugerimos revisar las redes oficiales de esta para el preregistro.
- Réplicas de animales: En el Museo de Historia Natural habrán algunas réplicas de animales en estos días, por lo que los estudiantes pueden pasar gratis y las familias podrán el día domingo.
- Alberca encantada: En el Centro Cultural Los Pinos, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec de miércoles a domingo; donde hay resbaladillas y columpios en un espacio decorado como si fuera una alberca aunque en realidad es un espacio lúdico y recreativo.