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No solo el 30 de abril; 5 actividades que puedes GRATIS para celebrar el Día del Niño este megapuente en CDMX

¿Sin planes para esta semana de Megapuente? Estas son las MEJORES actividades para celebrar el Día del Niño en la CDMX:

Actividades para celebrar el Día del Niño en CDMX
|Imagen de pexels

Escrito por: André Gutiérrez

Este 30 de abril se está celebrando el Día del Niño en México y ya sea que tengas hijos o quieras celebrarte a ti mismo y tus amigos esta fecha tan especial, te dejaremos una lista de actividades que podrás hacer de manera completamente gratis en la CDMX en estos días.

Aunque este Día del Niño cae en jueves, todo parece indicar que será un gran fin de semana, pues este año se junta con el “megapuente”, lo que te dará varios días para que puedas hacer varios planes y disfrutes al máximo las actividades de esta temporada tan especial y sí, para buenas noticias, son actividades para todas las edades.

Actividades para hacer del Día del Niño esta semana

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