Nuevo set de arena kinética de Kpop Demon Hunters, ideal para regalar un fan de las Guerreras Kpop

La fiebre de Kpop Demon Hunters llegó para quedarse. Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha hecho más que sumar éxitos y romper récords, por lo que no es sorpresa que cada vez haya más mercancía oficial sobre las emblemáticas Guerreras Kpop, especialmente juguetes y artículos de colección. Si en casa tienes a un fan de esta increíble historia, sorpréndelo con un obsequio especial. Entre los preferidos por los más pequeños, está un entretenido set de arena kinética, inspirado en el ramen de la película.

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Así es el set de arena kinética de Kpop Demon Hunters: qué incluye y cómo jugar

Este set de arena kinética de las Guerreras Kpop está inspirado en el famoso ramen de las chicas. Cada paquete se vende como una “blind box” o “caja misteriosa” y consta de un recipiente sorpresa de Rumi, Mira o Zoey; 155 gramos de arena kinética (113 en tono amarillo para los noodles y 42 para moldear personajes y demás “condimentos” decorativos), moldes temáticos y chopsticks o palillos.

La sorpresa radica en el recipiente del ramen, pues te puede tocar uno de Rumi, Mira o Zoey. Para preparar el ramen, los pequeños pueden apoyar el rallador que contiene el kit sobre el recipiente y girar la arena hasta obtener ligeras tiras de fideo. Para añadir ese toque especial al platillo, el set cuenta con diversos moldes para hacer tus propios condimentos decorativos. Aquí te compartimos cómo luce cada modelo:

Kit de arena kinética inspirado en Kpop Demon Hunters | Crédito: Kinetic Sand

Con este set de arena, los pequeños no sólo pasarán horas de diversión, pues esta actividad también sirve para estimular la motricidad fina (los pequeños músculos de las manos) y la imaginación al moldear figuras pequeñas y crear su propio platillo. Es perfecto para niños mayores de 4 años.

Kit de arena kinética de Kpop Demon Hunters: precio y dónde comprar en México

Este nuevo kit de arena kinética inspirado en Kpop Demon Hunters puede comprarse en diversas tiendas en línea en México. Su precio varía de los $285 a los $435 pesos mexicanos, según el sitio web o tienda; por lo que te recomendamos comparar precios antes de adquirir el producto y elegir el que mejor se adapte a tu bolsillo.