6 capítulos de Paw Patrol y Bluey perfectos para aprender sobre resolución creativa de problemas en estas vacaciones de verano 2026

Existen programas que no solamente son una gran fuente de entretenimiento sino también dejan una enseñanza en los niños, especialmente valiosa en estos días que tienen más tiempo de ver la televisión. A continuación te compartimos algunos capítulos de Paw Patrol y Bluey que son ideales para aprender sobre la resolución creativa de problemas, inspirándose a través de sus personajes favoritos y reflejándose en ellos.

6 capítulos de Paw Patrol y Bluey para aprender sobre resolución creativa de problemas

1. Bluey - "Vecinas"

A través de un juego que involucra a "vecinos molestos", Bluey aprende de la mano de Chilli a buscar soluciones creativas para situaciones inesperadas que parecen "arruinar" los planes iniciales.

2. Paw Patrol: Los cachorros salvan el autobús escolar

|Crédito: Spin Master

Un accidente en el autobús escolar donde viaja Ryder obliga a los cachorros a pensar de manera creativa para lograr que todos los niños lleguen a la escuela a tiempo; sobre todo, porque cada vez surgen más obstáculos en el proceso.

3. Bluey: El cono

En este divertido capítulo de Bluey, Muffin tiene un problemático cono que le impide jugar con las hermanas Heeler. Sin embargo, Bluey y Bingo encuentran maneras de ayudarle a divertirse con todo y su cono; de esta manera, hacen que su amiga se sienta incluida a pesar de algo que obstaculiza un juego convencional entre ellas.

4. Paw Patrol: "Los cachorros salvan a un cachorro robot salvaje"

En este capítulo de Paw Patrol, un proyecto de Ryder termina en caos: un cachorro robot anda suelto y el niño, junto con la Patrulla, debe detenerlo y encontrar la falla de su invención. Es un excelente episodio para aprender sobre diagnosticar problemas, lo cual está ejemplificado en el experimento de Ryder.

5. Bluey: "Lluvia"

Es uno de los mejores capítulos de Bluey para la resolución creativa de conflictos, pues muestra a nuestra protagonista buscando diversas soluciones para los estragos que provoca una fuerte lluvia en su ciudad.

6. Paw Patrol: "Los cachorros y la sirena"

Se trata de un episodio de Paw Patrol sumamente atractivo porque la acción ocurre debajo del agua y en circunstancias mágicas. Aquí, Skye y Zuma deben poner toda su creatividad para llevar a cabo el rescate de una sirena-cachorro que quedó atrapada en un barco hundido.