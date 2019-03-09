Minnie Mouse es la reina de la pista y la máxima velocidad ¡Descubre aquí cómo consigue ser la mejor en lo que hace!

¡Vaya que el mundo de las carreras automovilística está lleno de chicos! Pero Minnie Mouse, es la prueba de que cualquier cosa que te propongas la puedes lograr con mucho talento, entusiasmo y determinación.

Conoce aquí las cualidades que hacen de Minnie Mouse la mejor en lo que hace.

¡Ayuda a otros!

Contribuir a solucionar algunos problemas de otros es la especialidad de Minnie y Daisy, todos los que viven o visitan las Colinas Hot Dog saben que pueden confiar en ellas para que estas talentosas chicas pongan manos a la obra hasta encontrar la solución. ¡El trabajo en equipo y la solidaridad son la clave!

Tiene un toque especial

Cuando de diseños espectaculares se trata, Minnie siempre tiene la creatividad lista para atacar.

El tiempo que pasa en la estética automotriz vale oro, pues, a cada uno de los diseños artísticos le imprime su especial toque artístico, con cada elemento de pintura y decoración de autos. ¡Ella siempre encuentra inspiración!

Reina en la pista

¡Ama la máxima velocidad! Abordo de Pinky Trueno, Minnie no tiene reparo en destacar al volante, sus contendientes no le ven ni el polvo.

Minnie es multifacética y en cada uno de los retos que enfrenta en el día a día, ella se encarga de imprimirle su sello ¡Para ella no existen límites!

