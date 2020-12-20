¡Yabadabadu! Salta de alegría con Los Supersónicos y Los Picapiedra por Azteca 7.

¡Le damos la bienvenida a los clásicos! Prepárate para reír a carcajadas con un viaje que va desde la época de piedra hasta el futuro, con la llegada de Los Supersónicos y Los Picapiedra a la pantalla de Azteca 7.

Las caricaturas más icónicas del estudio de animación Hanna-Barbera, estarán presentes de lunes a miércoles a partir de las 2:30 p.m. por Azteca 7, en la barra infantil de Kidsiete.

Los Supersónicos llegan en punto de las 2:30 de la tarde, y desde el futuro nos muestran una divertida visión de lo que nos espera.

El despistado Súper Sónico se meterá de vez en cuando en problemas, pero, con la ayuda de toda su familia, y de Robotina, podrá enfrentar todos los líos que trae consigo la modernidad.

Podría interesarte: FOTOS | A más de 20 años, así lucen los mellizos de “Cuidado, Bebé Suelto”.

Los Picapiedra están listos para compartir contigo la diversión prehistórica, y las risas están garantizadas con las aventuras y ocurrencias de Pedro Picapiedra, así como, también podrás conocer todo sobre Vilma, Pablo, Betty, Pebbles, y Bam-Bam.

¡Seguramente terminarás con antojo de una deliciosa brontohamburguesa!

¡La diversión está garantizada! Tanto Los Picapiedra, como Los Supersónicos, se encuentran entre las series animadas más exitosas en la historia de la televisión, y han dado millones de risas a chicos y grandes alrededor de todo el mundo, este es un pretexto más para no perderte ningún episodio en Azteca 7.

Así que, ya lo sabes, de lunes a miércoles, te esperan Los Supersónicos y Los Picapiedra a partir de las 2:30 p.m. por Azteca 7.