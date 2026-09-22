4 sets de colchas de ‘Bluey’, diseños para que tus hijos no pasen frío en la llegada del otoño 2026

Bluey además de dejar importantes lecciones para los niños en sus capítulos, tiene un tierno aspecto, el cual ha logrado enamorar a los usuarios, dominando varios artículos con su aspecto. Es importante que te vayas preparando para la llegada del otoño 2026 con los mejores sets de colchas para que tus hijos no pasen frío.

Para que puedas renovar las cobijas de tus hijos, te detallaremos 4 juegos que puedes adquirir para tus hijos con el tierno personaje, grandes alternativas que puedes conseguir.

4 sets de colchas de Bluey para tus hijos en otoño 2026

Con la familia de Bluey

Si adoras a Bluey, puedes encontrar aquella alternativa donde cuenta con todos los personajes de la serie animada, desde las cobijas hasta las almohadas, una gran opción con la que puedes vestir el colchón de tus pequeños.

En rosa...

Si tus hijos adoran en rosa, entonces puedes encontrar alternativas en color rosado de fondo y teniendo a los cachorros en el centro. Incluso, en algunos diseños de sets de colchas podemos ver al personaje principal montado en un unicornio llenó de colores.

No batallar con la suciedad...

En algunos juegos de colchas, podemos encontrar que tienen la parte interna oscura con pequeñas ilustraciones de sus personajes, una gran alternativa si no deseas batallar en exceso con las pequeñas manchas, situación muy frecuente en aquellos diseños que usan tonos muy claros.

En varios colores

Por otro lado, hay un diseño en el que vemos a Bluey y Bingo en la cobija principal, donde cada uno ocupa cuadros de colores, una gran alternativa para tener algo con color y que sea muy dinámica para tus hijos, una gran alternativa para que se lo puedan prestar entre ellos en el otoño 2026.

¿Con qué frecuencia se deben lavar las colchas?

Durante el otoño 2026 hay que lavar los sets de colchas con cierta frecuencia, pero no con la misma que se hace durante el verano, ya que las temperaturas son diferentes y el nivel de sudor cambia notablemente entre temporadas.

Cuando las temperaturas bajan se recomienda hacer su limpieza cada 2 meses, con la finalidad de eliminar el polvo, los ácaros acumulados y el mal aroma que pueda tener. No olvides leer la etiqueta de lavado para que tenga un tiempo de vida mayor.

